বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্তরা চাকরি চান

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫৬আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫৬
ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্তদের সংবাদ সম্মেলন

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার কয়লাভিত্তিক পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা আট দফা দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকাল ১০টায় কলাপাড়া প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে তাদের আট দফা দাবি উপস্থাপন করেছেন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্য ও চলমান আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী রবিউল আউয়াল অন্তর। 

লিখিত বক্তব্যে রবিউল আউয়াল অন্তর বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি প্রদান, অধিগ্রহণ করা জমির দেড়গুণ মূল্য অবিলম্বে পরিশোধ, বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দুর্নীতি ও সম্পদ লুটের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার ও শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান।

অন্তর আরও বলেন, এই আট দফা দাবি আগামী সাত দিনের মধ্যে মেনে নেওয়া না হলে তারা বিদ্যুৎ কেন্দ্রগামী সড়ক ব্লকেডের মতো কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে পটুয়াখালী জেলা ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক সজিবুল ইসলাম সালমানসহ কলাপাড়ার ধানখালী এলাকায় ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে কলাপাড়া ১৩২০ মেগাওয়াট পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রকৌশলী রেজওয়ান ইকবাল কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

/এফআর/
বিষয়:
আন্দোলন
