X
শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কলাপাড়ায় বিরল প্রজাতির সজারু উদ্ধার

কুয়াকাটা প্রতিনিধি
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৫৭আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৫৭
উদ্ধার হওয়া সজারু

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় বিরল প্রজাতির গুরুতর আহত একটি সজারু উদ্ধার করেছেন অ্যানিমেল লাভারস অব পটুয়াখালী, কলাপাড়া শাখার সদস্যরা। এটির দৈর্ঘ্য দুই ফুট ও ওজন ৭ কেজি।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টায় উপজেলার চাকামাইয়া ইউনিয়নের বেতমোর গ্রাম থেকে প্রাপ্তবয়স্ক এ সজারুটি উদ্ধার করা হয়।

অ্যানিমেল লাভারস অব পটুয়াখালী, কলাপাড়া শাখার সদস্যরা জানান, স্থানীয়রা সজারুটিকে আটক করে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। তাৎক্ষণিক খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে সজারুটিকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। সজারুটি পরিপূর্ণ সুস্থ হলে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবমুক্তের কথা জানান তারা।

কলাপাড়ার ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়াসীন সাদিক বলেন, ‘বিপদগ্রস্ত বন্যপ্রাণী উদ্ধারে অ্যানিমেল লাভারস অব পটুয়াখালীকে সব সময় সহযোগিতা করা হচ্ছে। সজারুটিকে চিকিৎসা শেষে উন্মুক্ত বনে অবমুক্ত করা হবে। বন্যপ্রাণী নিধনকারীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
বন্যপ্রাণীউদ্ধার
সম্পর্কিত
এবার পুকুর থেকে সাদাপাথর উদ্ধার
১১ ঘণ্টা সাগরে ভেসে তীরে ফিরলেন ১০ জেলে
সিলেট থেকে লুট হওয়া আড়াই লাখ ঘনফুট পাথর উদ্ধার
সর্বশেষ খবর
ব্যবসায় ব্যাংক ঋণের খরচ কতটা বাড়লো
ব্যবসায় ব্যাংক ঋণের খরচ কতটা বাড়লো
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে প্রথমবার অ্যাওয়ে ম্যাচ হারলো জার্মানি!
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে প্রথমবার অ্যাওয়ে ম্যাচ হারলো জার্মানি!
বগুড়ায় মাদক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার
বগুড়ায় মাদক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার
ঢাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা, তাপমাত্রা থাকবে আগের মতোই
ঢাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা, তাপমাত্রা থাকবে আগের মতোই
সর্বাধিক পঠিত
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
শেখ হাসিনার পক্ষে লড়তে চেয়েও অনুমতি পাননি চার আইনজীবী
প্লট দুর্নীতি মামলাশেখ হাসিনার পক্ষে লড়তে চেয়েও অনুমতি পাননি চার আইনজীবী
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
গাজীপুরে ভূমি আইনের মামলার প্রথম রায় কার্যকর
গাজীপুরে ভূমি আইনের মামলার প্রথম রায় কার্যকর
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media