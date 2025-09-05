কলাপাড়ায় বিরল প্রজাতির সজারু উদ্ধার

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় বিরল প্রজাতির গুরুতর আহত একটি সজারু উদ্ধার করেছেন অ্যানিমেল লাভারস অব পটুয়াখালী, কলাপাড়া শাখার সদস্যরা। এটির দৈর্ঘ্য দুই ফুট ও ওজন ৭ কেজি।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টায় উপজেলার চাকামাইয়া ইউনিয়নের বেতমোর গ্রাম থেকে প্রাপ্তবয়স্ক এ সজারুটি উদ্ধার করা হয়।
অ্যানিমেল লাভারস অব পটুয়াখালী, কলাপাড়া শাখার সদস্যরা জানান, স্থানীয়রা সজারুটিকে আটক করে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। তাৎক্ষণিক খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে সজারুটিকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। সজারুটি পরিপূর্ণ সুস্থ হলে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবমুক্তের কথা জানান তারা।
কলাপাড়ার ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়াসীন সাদিক বলেন, ‘বিপদগ্রস্ত বন্যপ্রাণী উদ্ধারে অ্যানিমেল লাভারস অব পটুয়াখালীকে সব সময় সহযোগিতা করা হচ্ছে। সজারুটিকে চিকিৎসা শেষে উন্মুক্ত বনে অবমুক্ত করা হবে। বন্যপ্রাণী নিধনকারীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে।’