শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগর কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫৭আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫৭
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপির) চট্টগ্রাম মহানগর সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। শনিবার (৯ আগস্ট) এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ কমিটির অনুমোদন দেন এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন ও মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আব্দুল্লাহ।

নবগঠিত চট্টগ্রাম মহানগর সমন্বয় কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী করা হয়েছে মীর আরশাদুল হককে। যুগ্ম সমন্বয়কারীরা হলেন- মোহাম্মদ এরফানুল হক, আরিফ মঈনুদ্দিন, রাফসান জানি রিয়াজ, মীর মোহাম্মদ শোয়াইব, জসিম উদ্দিন ওপেল, জোবাইর হোছেন, মুহাম্মদ সাঈদুর রহমান ও নিজাম উদ্দিন।

৩২ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- মোহাম্মদ ফরহাদুল আলম সবুজ, মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, সাদিয়া আফরিন, সাহেদ ইকবাল চৌধুরী, রকিবুল হাসান, মোহাম্মদ সোহরাব চৌধুরী, মোহাম্মদ রিদুয়ান কাদের, লুৎফুর রহমান রোহান, আবির মুহাম্মদ, মেহেদী হাসান জনি, সুব্রত পাল, ইফহামুল হক আশেক, সৈয়দ এহছানুল হক, আজগর আলী (আশিক), ডা. মাহতাব উদ্দিন আহমদ, এমদাদুল হক, মিজানুর রহমান (নোবেল), মোহাম্মদ আজাদ, হৃদয় দত্ত, আকরাম হোসাইন বাপ্পি, মুহাম্মদ ইসমাঈল শরীফ, তাহজিব চৌধুরী ও রুহুল আমিন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী তিন মাস অথবা আহ্বায়ক কমিটি গঠনের পূর্ব পর্যন্ত এ কমিটি অনুমোদন করা হলো।

কমিটি গঠনের বিষয়টি বাংলা ট্রিবিউনকে নিশ্চিত করেন এনসিপির চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির প্রধান সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পাওয়া মীর আরশাদুল হক।

