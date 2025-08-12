X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
বৃদ্ধ বাবার রগ কেটে দেওয়া ছেলে গ্রেফতার

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৮আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৮
গ্রেফতার মাসুক মিয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে ধনু মিয়া নামে ৭৮ বছর বয়সী বাবাকে কুপিয়ে জখম করার ঘটনায় তার ছেলে মাসুক মিয়াকে আটক করেছে র‌্যাব। সোমবার (১১ আগস্ট) সন্ধ্যায় হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার হরিণখোলা বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাকে নাসিরনগর থানা পুলিশের হাত তুলে দেওয়া হয়।

গত ২৬ জুলাই দুপুরে নাসিরনগর উপজেলার চাপরতলা ইউনিয়নের তারাউলা গ্রামে ধনু মিয়াকে কুপিয়ে হাত ও পায়ের রগ কেটে দেওয়া হয়। এ ছাড়াও তার হাত-পা ভেঙে দেওয়া হয়। প্রথমে তাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ট্রমা হাসপাতালে ও পরে ঢাকায় নেওয়া হয়।

ধনু মিয়া অভিযোগ করেন, তার দুই স্ত্রীর সাত ছেলেকে আলাদাভাবে বাড়ি লিখে দেওয়া হয়। তিনি ছোট স্ত্রীর সঙ্গে থাকতেন। ঘটনার দিন তার প্রথম স্ত্রীর সন্তান মাসুকসহ অন্যরা তাকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে আহত করেন। মূলত আরও জমি লিখে দিতে অস্বীকার করায় এ ঘটনা ঘটানো হয়।

র‌্যাব-৯ এর প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ধনু মিয়াকে মারধরের ঘটনায় ৩০ জুলাই মামলা হলে ছায়া তদন্ত শুরু করার পাশাপাশি গোয়েন্দা তৎপরতা শুরু করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে অভিযান চালিয়ে মাসুক মিয়াকে আটক করা হয়।

বিষয়:
অপরাধ
