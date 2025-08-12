X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘২ লাখ টাকা’ না পেয়ে ইয়াবা দিয়ে ফাঁসানোর মামলা, দুই পুলিশ সাময়িক বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৮আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৮
চট্টগ্রাম আদালত ভবন

চট্টগ্রামে দুই লাখ টাকা না পেয়ে এক ব্যক্তিকে ইয়াবা দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগে দুই পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলার পর তাদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকালে তাদের বহিষ্কার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নগর গোয়েন্দা পুলিশের উপকমিশনার (বন্দর) মো. আবু বকর সিদ্দিক। বরখাস্তকৃতরা হলেন- নগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের বন্দর অঞ্চলের উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মহসিন ও কনস্টেবল মো. আজাদ।

উপকমিশনার আবু বকর সিদ্দিক বলেন, ‘প্রাথমিক তদন্ত শেষে দুই পুলিশ সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে তাদের বিরুদ্ধে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

এর আগে সোমবার অতিরিক্ত চিফ চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ারের আদালতে মামলাটি করেন নগরের ডবলমুরিং এলাকার বাসিন্দা সাবিনা আক্তার। আদালত পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, গত ২২ জুলাই বাদীর ভাই জাকির হোসেনকে ডিবি পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। পরে তার কাছে দুই লাখ টাকা দাবি করা হয়। কিন্তু টাকা দিতে পারবে না বলায় তাকে মারধর করা হয়। একপর্যায়ে বাদী খবর পেয়ে নগরের মনসুরাবাদ ডিবি কার্যালয়ে যান। সেখানে অভিযুক্তরা বাদীকে বলেন, তার ভাইয়ের কাছে তিন হাজার ইয়াবা পেয়েছেন। এক লাখ টাকা দিলে ৪০০ ইয়াবা দিয়ে মামলা দেবেন। একেবারে ছেড়ে দিতে হলে দুই লাখ টাকা লাগবে। পরে বাদী তার ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে বিষয়টি আলাপ করেন। কিন্তু এত টাকা দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় বিষয়টি ডিবির দুই পুলিশ সদস্যকে জানানো হয়। টাকা না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ৪০০ ইয়াবা উদ্ধার দেখিয়ে ২৩ জুলাই ডবলমুরিং থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়।

/এএম/
বিষয়:
পুলিশমামলাইয়াবাবরখাস্ত
সম্পর্কিত
মৌচাকে গাড়িতে ২ মরদেহ: স্বজনদের অভিযোগ হত্যাকাণ্ড
আদালতে কাঁদলেন ‘ছাগলকাণ্ডের’ মতিউর, বললেন মা প্যারালাইজড
যাত্রাবাড়ীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে পুলিশ সদস্য আহত
সর্বশেষ খবর
আগস্টের ১২ দিনে ডেঙ্গু রোগী চার হাজার ছাড়ালো
আগস্টের ১২ দিনে ডেঙ্গু রোগী চার হাজার ছাড়ালো
বাংলাদেশে ৫জি সেবা সম্প্রসারণে আজিয়াটার প্রতি প্রধান উপদেষ্টার আহ্বান
বাংলাদেশে ৫জি সেবা সম্প্রসারণে আজিয়াটার প্রতি প্রধান উপদেষ্টার আহ্বান
শব্দ, বায়ু ও পলিথিন-দূষণ রোধে সারা দেশে অভিযান
শব্দ, বায়ু ও পলিথিন-দূষণ রোধে সারা দেশে অভিযান
পোল্যান্ড কোচ বললেন, জাতীয় দলে ফিরতে চান লেভানডোভস্কি
পোল্যান্ড কোচ বললেন, জাতীয় দলে ফিরতে চান লেভানডোভস্কি
সর্বাধিক পঠিত
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
৫০ শতাংশ শুল্কের বিরোধিতায় ভারতে মার্কিন পণ্য বয়কটের ডাক
৫০ শতাংশ শুল্কের বিরোধিতায় ভারতে মার্কিন পণ্য বয়কটের ডাক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media