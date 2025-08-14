X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
খুলশী থানার ওসি প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫৭আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫৭
আফতাব হোসেন

চট্টগ্রাম মেট্টোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফতাব হোসেনকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাকে দামপাড়া পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সিএমপি কমিশনার হাসিব আজিজ স্বাক্ষরিত এক আদেশে তাকে পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়।

আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আফতাব হোসেনকে দামপাড়া পুলিশ লাইনে বদলি করা হয়েছে। জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

পুলিশের একটি সূত্র বলছে, খুলশীর ঝাউতলা রেলগেট এলাকায় ট্রাফিক পুলিশ বক্স ভাঙচুরের ঘটনার প্রেক্ষিতে এ বদলি করা হয়েছে।

সিএমপির অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) (পিআর) মাহমুদা বেগম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘খুলশী থানার ওসিকে প্রত্যাহারের বিষয়ে অফিসিয়ালি এখনও কাগজপত্র পাইনি। তবে পুলিশ কর্মকর্তাদের বদলি চাকরির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।’

বিষয়:
পুলিশ
