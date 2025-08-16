যানজটে আটকা পড়া যানবাহনে ডাকাতি

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে যানজটে আটকা পড়া দুটি মাইক্রোবাসে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। সংঘবদ্ধ ডাকাত দল মহাসড়কে যানজটে আটকে পড়া দুটি মাইক্রোবাসের যাত্রীদের কাছ থেকে নগদ টাকা, মোবাইলসহ প্রায় আট লাখ টাকার মালামাল লুটে নেয়। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) ভোরে মহাসড়কের সরাইলের শাহবাজপুর ব্রিজের কাছে এই ঘটনা ঘটে।
ডাকাতের কবলে পড়া একটি মাইক্রোবাসের যাত্রী এমএইচসি নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি রুবেল আরিফ জানান, তারা কয়েকজন বন্ধু মিলে মাইক্রোবাসে সিলেটে বেড়াতে যাওয়ার সময় তাদের গাড়িটি অন্য যানবাহনের সঙ্গে শাহবাজপুর এলাকায় যানজটে আটকে পড়ে। রাত আনুমানিক পৌনে ৪টার দিকে ৮/১০ জনের একটি সংঘবদ্ধ ডাকাতদল দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রসহ নিয়ে অতর্কিত তাদের এবং পাশের একটি মাইক্রোবাসে হামলা করে তাদের গাড়ি থেকে নগদ দুই লাখ টাকা, পাঁচটি দামি মোবাইলসহ মূল্যবান জিনিস পত্র নিয়ে যায়।
তিনি জানান, পাশের মাইক্রোবাস থেকেও লক্ষাধিক টাকাসহ ৩/৪টি মোবাইল লুটে নিয়ে গেছে। ঘটনা ঘটার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সরাইল থানার এসআই আবীর আহমেদের নেতৃত্বে সরাইল থানা পুলিশের একটি টহল দল ঘটনাস্থলে পৌঁছান।
ঘটনা সম্পর্কে সরাইল থানার ওসি মোরশেদ আলম চৌধুরী বলেন, মহাসড়ক হাইওয়ে পুলিশ দেখভাল করে। তবে তিনি শুনেছেন, একদল যুবক মাইক্রোবাসের যাত্রীদের কাছ থেকে ৩/৪টি মোবাইল ফোন নিয়ে গেছে। পুলিশের একটি টহল দল ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই যুবকরা চলে যায়। এ বিষয়ে থানায় কেউ অভিযোগও করেননি।
এ বিষয়ে বিশ্বরোড খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানার ওসি জাহাঙ্গীর আলম বলেন, বিশ্বরোড গোলচত্বর এলাকায় যানজট নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত থাকায় এবং ঘটনাস্থল সরাইল থানা পুলিশ দেখভাল করায় তিনি এ ধরনের কোনও খবর পাননি।
উল্লেখ্য, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিশ্বরোড এলাকায় গত বুধবার রাতে বালুবাহী একটি ট্রাক বিকল হয়ে পড়লে বৃহস্পতিবার দিনভর ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এর জের হিসেবে বৃহস্পতিবার রাতেও ওই এলাকায় যানজট অব্যাহত ছিল।