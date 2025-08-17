X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
রোহিঙ্গা যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

বান্দরবান প্রতিনিধি
১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০১আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০১
ঘটনাস্থলে স্থানীয়রা

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের কচুবনিয়া এলাকায় একটি ড্রাগন বাগান থেকে নুরুল আবছার (২২) নামে এক রোহিঙ্গা যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

নিহত আবছার কক্সবাজারের উখিয়ার ১৮ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের জি ব্লকের বাসিন্দা জাফর আলমের ছেলে এবং তিনি পেশায় অটোরিকশা চালক।

রবিবার (১৭ আগস্ট) দুপুরে কুমির প্রজনন কেন্দ্র সংলগ্ন এক‌টি বাগান থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালে অটোরিকশা নিয়ে বের হয়েছিলেন আবছার। এরপর থেকে তার কোনও খোঁজ মেলেনি। রাতভর চেষ্টা করেও মোবাইলে যোগাযোগ করতে না পারায় পরিবার খোঁজাখুঁজি শুরু করে। প‌রে রবিবার সকালে স্থানীয়রা ড্রাগন বাগানে তার গলাকাটা লাশ দেখতে পায়। তবে ঘটনাস্থল থেকে নিহতের অটোরিকশা ও মোবাইল উদ্ধার যায়নি।

স্থানীয়দের ধারণা, ছিনতাইকারীদের কবলে পড়েই এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

এ বিষয়ে নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ওসি মাসরুরুল হক বলেন, কে বা কারা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তদন্ত চলছে।

ঘুমধুম পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ জাফর ইকবাল জানান, নিহতের গলায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।

/এফআর/
বিষয়:
রোহিঙ্গা সংকটলাশ উদ্ধারঅপরাধ
