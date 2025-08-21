X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
সিএমপি কমিশনারের বক্তব্য প্রত্যাহার চাইলেন সাংবাদিক নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
২১ আগস্ট ২০২৫, ২২:১৭আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ২২:১৭
মানববন্ধন

অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো সংবাদ প্রকাশ করায় সাংবাদিককে হুমকি দিয়ে বসেছেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি) কমিশনার হাসিব আজিজ। তার এমন হুমকিকে স্বাধীন সাংবাদিকতার হুমকি মনে করছেন সাংবাদিকরা। এ নিয়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে চট্টগ্রামের সাংবাদিক মহলে।

প্রতিবাদে আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে সাংবাদিকদের একাংশ। সভায় সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সিএমপি কমিশনারের বক্তব্য প্রত্যাহার চাইলেন সাংবাদিক নেতারা।

আড়াই হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হলেও তার জন্য স্ট্যাম্প বা কাগজ দেওয়া হয় না। আবার রেকার বিল হিসেবে সাড়ে ৭০০ টাকা নেওয়া হলেও তাতে ব্যবহার হয় না রেকার। ব্যাটারি রিকশা আটক নিয়ে সিএমপির ট্রাফিক পুলিশের এমন বাণিজ্য অনিয়ম নিয়ে গেলো ১৯ আগস্ট সংবাদ প্রকাশ করে টেলিভিশন চ্যানেল ২৪। এ সংবাদ প্রকাশের পর বুধবার (২০ আগস্ট) সিএমপি কমিশনার হাসিব আজিজ স্বাক্ষরিত এক প্রতিবাদ পাঠানো হয়। প্রতিবাদটি চ্যানেল ২৪ টেলিভিশনে পাঠানোর পাশাপাশি সিএমপির মিডিয়া গ্রুপেও দেওয়া হয়।

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদলিপিতে একপর্যায়ে সিএমপি কমিশনার বলেন, ‘সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক বিনা অনুমতিতে পুলিশ বাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট-এ প্রবেশপূর্বক ভিডিও ধারণ করে সরকারি কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন, যা আইনবহির্ভূত ও অনভিপ্রেত।’ এতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ পুলিশ রাষ্ট্রের প্রধানতম আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। এই বাহিনীর কোনও কার্যালয়ে প্রবেশ করে বিনা অনুমতিতে ভিডিও ধারণ করা বেআইনি এবং ঔদ্বত্যপূর্ণ আচরণের শামিল। ভবিষ্যতে এহেন আচরণের পুনরাবৃত্তি হলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল আড়াইটায় নগরীর এস এস খালেদ রোডে সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে সিএমপি কমিশনারের এমন হুমকি, বেআইনি ও অশিষ্টতাপূর্ণ আচরণের প্রতিবাদে সিইউজের উদ্যোগে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ মানববন্ধন ও সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের (সিইউজে) সভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরী।

সিইউজের যুগ্ম সম্পাদক ওমর ফারুকের সঞ্চালনায় প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিএফইউজের সহসভাপতি শহীদ উল আলমসহ অন্যান্যরা। 

চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সবুর শুভ বলেন, ‘সিএমপি কমিশনারের প্রতিবাদলিপিকে আমি প্রতিবাদলিপি বলছি না। আমি এটাকে হুমকি হিসেবে বিবেচনা করি। সিএমপি কমিশনার এ ধরনের ভাষায় কথা বলতে পারেন না। আমরা আপনার কাছ থেকে সাংবাদিকতা শিখতে রাজি নই। আমরা আপনার প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম দুর্নীতি সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করতে সাংবাদিকতা করি। অবিলম্বে পুলিশ কমিশনারকে তার অশিষ্ট বেআইনি বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
মানববন্ধনসাংবাদিক
