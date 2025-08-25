X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

প্রধান উপদেষ্টা কক্সবাজারে যাচ্ছেন আজ

কক্সবাজার প্রতিনিধি
২৫ আগস্ট ২০২৫, ১০:০১আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১০:০৬
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস

রোহিঙ্গা ইস্যুতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে আজ সোমবার কক্সবাজারে যাচ্ছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে কক্সবাজারে পৌঁছার কথা রয়েছে তার। এরপর বেলা ১১টার দিকে কক্সবাজারের ইনানী বে-ওয়াচ হোটেলে ৪০টি দেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেবেন তিনি।

অন্তর্বর্তী সরকার রোহিঙ্গা ইস্যুটিকে খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। গেলো রমজানে জাতিসংঘ মহাসচিবকে নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা রোহিঙ্গা ক্যাম্প সফর করেছিলেন। সে সময় প্রধান উপদেষ্টা বলেছিলেন, আগামী ঈদ যেন রোহিঙ্গারা তাদের দেশে উদযাপন করতে পারে। সেই আলোকে রোহিঙ্গা সংকট যাতে আবারও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আলোচনার বিষয় হয় সেজন্য তিনটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

জানা গেছে, ৩০ সেপ্টেম্বর সবচেয়ে বড় সম্মেলনটি হবে জাতিসংঘে। সেখানে ১৭০টি দেশ অংশ নেবে বলে আশা করা হচ্ছে। তারপর কাতারের দোহাতে আরেকটা বড় সম্মেলন আয়োজন করতে যাচ্ছে সরকার।

স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে এই ডায়ালগের আয়োজন করছে রোহিঙ্গা ইস্যুবিষয়ক হাই রিপ্রেজেন্টেটিভের দফতর ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ২৪ আগস্ট শুরু হওয়া সম্মেলন চলবে ২৬ আগস্ট পর্যন্ত। আজ দুপুর ১টার পর কক্সবাজার ত্যাগ করার কথা রয়েছে প্রধান উপদেষ্টার।

/কেএইচটি/
বিষয়:
রোহিঙ্গা সংকটড. মুহাম্মদ ইউনূসপ্রধান উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
৮ বছরেও রোহিঙ্গারা ফেরত না যাওয়ায় আতঙ্কিত-উদ্বিগ্ন স্থানীয়রা
রোহিঙ্গা সংকটের আট বছর, কবে ফিরে যাবেন তারা?
ইসহাক দারকে সার্ক পুনরুজ্জীবিত করার কথা বললেন ড. ইউনূস
সর্বশেষ খবর
রোদ থেকে ত্বক বাঁচাবে সানস্ক্রিন
রোদ থেকে ত্বক বাঁচাবে সানস্ক্রিন
বেবিচক সদস্যের বিরুদ্ধে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসন্তোষ
ঘুষ, দুর্নীতি ও প্রকৌশলীদের হুমকির অভিযোগ বেবিচক সদস্যের বিরুদ্ধে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসন্তোষ
নড়াইলে পানিতে ডুবে ভাই-বোনের মৃত্যু
নড়াইলে পানিতে ডুবে ভাই-বোনের মৃত্যু
বেঞ্চ থেকে ফিরেই জবাব দিলেন ভিনি, জোড়া গোল এমবাপ্পের
বেঞ্চ থেকে ফিরেই জবাব দিলেন ভিনি, জোড়া গোল এমবাপ্পের
সর্বাধিক পঠিত
ট্রেন মিস করে চট্টগ্রাম স্টেশনে যাত্রীদের বিক্ষোভ
ট্রেন মিস করে চট্টগ্রাম স্টেশনে যাত্রীদের বিক্ষোভ
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
পিএসসির নতুন তিন সদস্যকে শপথ পড়ালেন প্রধান বিচারপতি
পিএসসির নতুন তিন সদস্যকে শপথ পড়ালেন প্রধান বিচারপতি
আমার চোখের সামনে ছেলেটাকে মেরে ফেলেছে, পানিও দিতে দেয়নি
‘চোর’ আখ্যা দিয়ে পিটুনিতে নিহত মাহিনের মাআমার চোখের সামনে ছেলেটাকে মেরে ফেলেছে, পানিও দিতে দেয়নি
সমালোচনার মুখে জাহ্নবী বললেন, ‘আমি মালায়ালি নই’
সমালোচনার মুখে জাহ্নবী বললেন, ‘আমি মালায়ালি নই’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media