রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৫ ভাদ্র ১৪৩২
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
৩১ আগস্ট ২০২৫, ০১:৪৬আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ০১:৪৬
হাসনাত আবদুল্লাহ (ফাইল ছবি)

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন। এটি রাজনীতির জন্য পজিটিভ।

শনিবার (৩০ আগস্ট) রাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে জাতীয় নাগরিক পার্টির এক উঠান বৈঠকে যোগ দিয়ে এ কথা বলেন তিনি। উপজেলার ছতরপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে গণপরিষদ নির্বাচন, নতুন সংবিধান বিচার ও সংস্কারের দাবিতে উপজেলা জাতীয় নাগরিক পার্টির এ উঠান বৈঠক হয়।

বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, রুমিন ফারহানা অনেকদিন ধরে রাজনীতি করছেন, আমাদের সঙ্গে একটা বিষয়ে মনোমালিন্য হয়েছে। আমরা তার এলাকায় আসছি শুনে তিনি তার লোকজন পাঠিয়েছেন। আমাদের কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা খবর নিয়েছেন। আমাদের জন্য তিনি কিছু উপহারও পাঠিয়েছেন। এটি রাজনীতির জন্য একটি পজিটিভ বার্তা। এটাকে অবশ্যই আমরা সাধুবাদ জানাই। আমরা তার উপহার সাদরে গ্রহণ করেছি।

তিনি বলেন, কেউ যদি আমাদের আক্রোশ পূর্ণভাবে কথা বলে আমরা গণতান্ত্রিক উপায়ে জবাব দেবো। আমরা এমন কোনও পরিস্থিতি তৈরি করবো না যার মধ্য দিয়ে বিভাজন তৈরি হবে।

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়ে হাসনাত বলেন, সাবেক ভিপি নুর ভাইয়ের ওপর যে আক্রমণটা হয়েছে, এটা আমাদের জন্য একটি মেসেজ। আমরা তারেক রহমানকে দেখেছি মুচলেকা দিয়ে দেশ ছাড়তে হয়েছে। উনাকে যেভাবে নৃশংসভাবে মেরে মাজা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। একই পরিণতি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, যদি আমরা নিয়ম বদলাতে না পারি। এজন্য অবশ্যই আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

পুলিশকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আপনারা আমার ভাই। আপনারা এই বিপ্লবের অংশ। পুলিশ সংস্কার কমিশনের জন্য আপনারা ঐক্যবদ্ধ হন। অন্যথায় যে সরকার আসবে এই সরকার আপনাদের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করবে। পুলিশের সংস্কার হয় নাই এটা দুঃখজনক। অবশ্যই পুলিশের সংস্কার করতে হবে।

এনসিপির বিজয়নগর উপজেলার সমন্বয়ক প্রকৌশলী আমিনুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন—দলের দক্ষিণাঞ্চলের যুগ্ম মুখ্য সংগঠক ডা. মাহমুদা মিতু, মো. আতাউল্লাহ, এনসিপি যুগ্ম সদস্য সচিব সাইফ মোস্তাফিজ, কেন্দ্রীয় সংগঠক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ জিহান প্রমুখ।

