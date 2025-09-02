X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আসিয়ান এমপিরা, প্রত্যাবাসনে সহযোগিতার আশ্বাস

টেকনাফ প্রতিনিধি
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫০আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫০
রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আসিয়ান এমপিরা

অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথইস্ট এশিয়ান ন্যাশনসের (আসিয়ান) সদস্যভুক্ত দক্ষিণপূর্ব এশীয় দেশগুলোর সাবেক ও বর্তমান সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত আসিয়ান পার্লামেন্টারিয়ান ফর হিউম্যান রাইটসের (এপিএইচআর) প্রতিনিধি দল কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকালে উখিয়ার ১৬নং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পৌঁছে প্রতিনিধি দলটির গাড়িবহর। শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এ সময় তাদের সঙ্গে ছিলেন।

আট সদস্য বিশিষ্ট এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন এপিএইচআরের সহ-সভাপতি ও মালয়েশিয়ার সাবেক সংসদ সদস্য চার্লস সান্তিয়াগো।

প্রতিনিধি দলে রয়েছেন, মালয়েশিয়ার সংসদ সদস্য ওং চেন, থাইল্যান্ডের সংসদ সদস্য রাংসিমান রোম, ফিলিপাইনের সাবেক সংসদ সদস্য রাউল মানুয়েলসহ এপিএইচআরের চার কর্মকর্তা।

ক্যাম্প ইনচার্জদের (সিআইসি) সঙ্গে মতবিনিময়ের পর রোহিঙ্গাদের ভোটে নবনির্বাচিত রোহিঙ্গা কনসালটেটিভ কাউন্সিলের সভাপতি প্যানেলের পাঁচ সদস্যসহ রোহিঙ্গা নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে বৈঠক করেন তারা।

এ সময় বৈঠকে উপস্থিত রোহিঙ্গা কনসালটেটিভ কাউন্সিলের বর্তমান সভাপতি ও রোহিঙ্গা নেতা সৈয়দউল্লাহ  বলেন, মালয়েশিয়া ও অন্যান্য দেশে আটক রোহিঙ্গাদের অবিলম্বে মুক্তির বিষয়সহ প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সমর্থনের গুরুত্ব নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

নিরাপদ প্রত্যাবাসন সহ রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আসিয়ান এমপিদের প্রতিনিধি দলটি রোহিঙ্গাদের সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন বলে জানান তিনি।

পরে প্রতিনিধি দলটি ১৮নং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অবস্থিত রোহিঙ্গা সাংস্কৃতিক স্মৃতি কেন্দ্র (আরসিএমসি) পরিদর্শন করেন। এ ছাড়াও তারা ক্যাম্প এলাকা ঘুরে দেখার পাশাপাশি রোহিঙ্গা নারী-যুব প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বলে জানা গেছে।

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত রবিবার (৩১ আগস্ট) সন্ধ্যায় বিমানযোগে কক্সবাজার আগমনের পরদিন সোমবার সকালে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মিজানুর রহমানের সঙ্গে প্রতিনিধি দলটি  ‘রোহিঙ্গা সংকটের বর্তমান পরিস্থিতি’ নিয়ে বৈঠক করেন।

এ ছাড়াও তারা একই দিনে জাতিসংঘের সংস্থাগুলোসহ কক্সবাজারে ‘রোহিঙ্গা মানবিক সাড়াদান কর্মসূচি’তে কর্মরত দেশি-বিদেশি সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়ে অংশ নেন।

আজকের ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে বিকালে কক্সবাজারের উদ্দেশে উখিয়া ত্যাগের পর মঙ্গলবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকালে তারা বিমানযোগে ঢাকায় ফিরবেন এবং সেখানে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেবেন।

প্রসঙ্গত, এপিএইচআর আসিয়ানভুক্ত এমপিদের সংগঠন হলেও এটি আসিয়ানের সরাসরি কোনও শাখা বা সহযোগী সংস্থা নয়। তবে আসিয়ানের কার্যক্রমে তাদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

/এফআর/
বিষয়:
রোহিঙ্গা সংকট
সম্পর্কিত
রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আসিয়ান এমপিরা, প্রত্যাবাসনে সহযোগিতার আশ্বাস
ভিসা সহজ করা একটি চলমান প্রক্রিয়া: ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত
‘রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের ওপর সহিংসতা কমেনি, ধরন বদলেছে’
সর্বশেষ খবর
ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু
ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু
রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আসিয়ান এমপিরা, প্রত্যাবাসনে সহযোগিতার আশ্বাস
রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আসিয়ান এমপিরা, প্রত্যাবাসনে সহযোগিতার আশ্বাস
আদাবর পুলিশ সদস্যকে কোপানো ৬ আসামি কারাগারে
আদাবর পুলিশ সদস্যকে কোপানো ৬ আসামি কারাগারে
ঘনিষ্ঠ সহযোগীর পদত্যাগের সিদ্ধান্তে বেকায়দায় জাপানি প্রধানমন্ত্রী
ঘনিষ্ঠ সহযোগীর পদত্যাগের সিদ্ধান্তে বেকায়দায় জাপানি প্রধানমন্ত্রী
সর্বাধিক পঠিত
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media