শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
টেকনাফে দুই রোহিঙ্গা ডাকাত গ্রেফতার

টেকনাফ প্রতিনিধি
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১৬আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১৬
কক্সবাজারের টেকনাফে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্রসহ দুই রোহিঙ্গা ডাকাতকে গ্রেফতার করেছে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)।

এপিবিএনের ১৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের একটি মোবাইল টিম শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) ভোরে নয়াপাড়া রেজিস্টার্ড রোহিঙ্গা ক্যাম্পের সি-ব্লক এলাকায় এ অভিযান চালায়। এ সময় একটি দেশীয় তৈরি একনলা বন্দুক (ওয়ান শুটার গান), পাঁচ রাউন্ড কার্তুজ ও রামদাসহ অন্য অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতাররা হলেন- শাহ আলম (২৫) ও কেফায়েত উল্লাহ (২৩)। তারা নয়াপাড়া ক্যাম্প-২৬ এক্সটেনশন ও নয়াপাড়া রেজিস্টার্ড ক্যাম্পের বাসিন্দা।

১৬ এপিবিএনের  অধিনায়ক (অতিরিক্ত ডিআইজি) মোহাম্মদ কাউছার সিকদার বলেন, তারা দীর্ঘদিন ধরে ক্যাম্প এলাকায় সশস্ত্র ডাকাতি ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত। ঘটনার পর তাদের বিরুদ্ধে আর্মস অ্যাক্ট ও দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারায় টেকনাফ মডেল থানায় মামলা হয়েছে।

বিষয়:
গ্রেফতারডাকাত
