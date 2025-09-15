ট্রেনের ধাক্কায় ৫০০ মিটার দূরে গিয়ে পড়ে অটোরিকশা, দুই জন নিহত

ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের ব্রাহ্মণবাড়িয়া আখাউড়ায় ট্রেনের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার দুই জন নিহত হয়েছেন। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার মনিয়ন্দ ইউনিয়নের দিঘীর যান এলাকায় একটি অবৈধ লেভেল ক্রসিংয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন- জেলার কসবা উপজেলার মান্দারপুর গ্রামের হেফজু মিয়ার ছেলে সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক সাদেক মিয়া (৩৮) ও একই উপজেলার শিকারপুর গ্রামের ইয়াজুল ইসলামের স্ত্রী অটোরিকশা যাত্রী পপি আক্তার (১৯)।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, সোমবার দুপুরে আখাউড়া উপজেলার মনিয়ন্দ এলাকায় যাত্রী নিয়ে একটি লেভেল ক্রসিং অতিক্রম করছিল সিএনজিচালিত একটি অটোরিকশা। এ সময় চট্টগ্রাম থেকে জামালপুরগামী বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গে অটোরিকশাটির ধাক্কা লাগে। এ সময় সিএনজিচালিত রিকশাটি দুমড়েমুচড়ে কমপক্ষে ৫০০ মিটার দূরে গিয়ে পাশের খাদে ছিটকে পড়ে। এ সময় অটোরিকশা চালক সাদেক মিয়া ও যাত্রী পপি আক্তার ঘটনাস্থলেই নিহত হন।
ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে আখাউড়া রেলওয়ের থানার ওসি এস এম শফিকুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে আখাউড়া রেলওয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতদের লাশ উদ্ধার করে। পাশাপাশি দুর্ঘটনাকবলিত সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি জব্দ করা হয়।