X
বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

টেকনাফে ৩ লাখ ৪০ হাজার ইয়াবাসহ মিয়ানমারের নাগরিক গ্রেফতার

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৮আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৮
ইয়াবাসহ মিয়ানমারের এক মাদক কারবারি গ্রেফতার

কক্সবাজারের টেকনাফে র‍্যাব-১৫ এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (২ বিজিবি) যৌথ অভিযানে ৩ লাখ ৪০ হাজার পিস ইয়াবাসহ মিয়ানমারের এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার রাতে এ অভিযান চালানো হয়। আটককৃত ব্যক্তি মিয়ানমারের মংডু শহরের খারাংখালী এলাকার মো. ওসমানের ছেলে মো. ওমর সিদ্দিক (২৮)। 

বৃহস্পতিবার বিকালে টেকনাফ ব্যাটালিয়নে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান টেকনাফ-২ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিকুর রহমান। 

তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার রাতে র‍্যাব-১৫ এবং বিজিবির টেকনাফ ব্যাটালিয়নের একটি যৌথ আভিযানিক দল টেকনাফ উপজেলার সাবরাং ইউনিয়নের স্লুইসগেট এলাকার কেওড়া বাগানে অভিযান চালায়। সেখানে সীমান্ত পার হয়ে আসা মাদকের একটি বড় চালান গ্রহণের জন্য কয়েকজন ব্যক্তি অবস্থান করছিল বলে খবর পাওয়া যায়। অভিযানের সময় হাতেনাতে তিন লাখ ৪০ হাজার পিস ইয়াবাসহ মো. ওমর সিদ্দিককে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তার অন্যান্য সহযোগীরা পালিয়ে যায়। আটক আসামির বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, ‘সীমান্তে মাদক রোধে আমরা একসঙ্গে কাজ করছি। পাশাপাশি মাদকের গডফাদারদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে। এ অভিযান দেশের সীমান্ত রক্ষা ও মাদক চোরাচালান দমনে র‍্যাব এবং বিজিবির নিরলস প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত। দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতিতে অটল আমরা।’

/এএম/
বিষয়:
গ্রেফতারইয়াবা
সম্পর্কিত
নুরাল পাগলার দরবার থেকে জেনারেটর নিয়ে যাওয়া সেই যুবক গ্রেফতার
শাহজালালে যাত্রীর পেটে মিললো ১ হাজার ইয়াবা
দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১০ জন কারাগারে
সর্বশেষ খবর
কোটালীপাড়ায় ছাত্রলীগ কর্মী তৌকির গ্রেফতার
কোটালীপাড়ায় ছাত্রলীগ কর্মী তৌকির গ্রেফতার
‘ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহায়তায় জলবায়ু অর্থায়ন ন্যায্যভাবে বণ্টন করতে হবে’
‘ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহায়তায় জলবায়ু অর্থায়ন ন্যায্যভাবে বণ্টন করতে হবে’
জমি সংকটে দেশ, নীতিনির্ধারকরা জমিদারি মানসিকতায়: হোসেন জিল্লুর
জমি সংকটে দেশ, নীতিনির্ধারকরা জমিদারি মানসিকতায়: হোসেন জিল্লুর
বেনাপোল দিয়ে ভারতে গেলো আরও ২৬ হাজার ৩৫৮ কেজি ইলিশ
বেনাপোল দিয়ে ভারতে গেলো আরও ২৬ হাজার ৩৫৮ কেজি ইলিশ
সর্বাধিক পঠিত
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১০ জন কারাগারে
দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১০ জন কারাগারে
ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলনে
ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলনে
প্রেমের টানে বাংলাদেশে, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত জেনে ৬ মাস পর ফিরলেন নিজ দেশে
প্রেমের টানে বাংলাদেশে, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত জেনে ৬ মাস পর ফিরলেন নিজ দেশে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media