টেকনাফে ৩ লাখ ৪০ হাজার ইয়াবাসহ মিয়ানমারের নাগরিক গ্রেফতার

কক্সবাজারের টেকনাফে র্যাব-১৫ এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (২ বিজিবি) যৌথ অভিযানে ৩ লাখ ৪০ হাজার পিস ইয়াবাসহ মিয়ানমারের এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার রাতে এ অভিযান চালানো হয়। আটককৃত ব্যক্তি মিয়ানমারের মংডু শহরের খারাংখালী এলাকার মো. ওসমানের ছেলে মো. ওমর সিদ্দিক (২৮)।
বৃহস্পতিবার বিকালে টেকনাফ ব্যাটালিয়নে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান টেকনাফ-২ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিকুর রহমান।
তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার রাতে র্যাব-১৫ এবং বিজিবির টেকনাফ ব্যাটালিয়নের একটি যৌথ আভিযানিক দল টেকনাফ উপজেলার সাবরাং ইউনিয়নের স্লুইসগেট এলাকার কেওড়া বাগানে অভিযান চালায়। সেখানে সীমান্ত পার হয়ে আসা মাদকের একটি বড় চালান গ্রহণের জন্য কয়েকজন ব্যক্তি অবস্থান করছিল বলে খবর পাওয়া যায়। অভিযানের সময় হাতেনাতে তিন লাখ ৪০ হাজার পিস ইয়াবাসহ মো. ওমর সিদ্দিককে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তার অন্যান্য সহযোগীরা পালিয়ে যায়। আটক আসামির বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, ‘সীমান্তে মাদক রোধে আমরা একসঙ্গে কাজ করছি। পাশাপাশি মাদকের গডফাদারদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে। এ অভিযান দেশের সীমান্ত রক্ষা ও মাদক চোরাচালান দমনে র্যাব এবং বিজিবির নিরলস প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত। দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতিতে অটল আমরা।’