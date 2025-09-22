X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সাবেক ভূমিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে জবানবন্দি দিলেন তার প্রতিষ্ঠানের দুই কর্মকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:২১আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:২১
সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের দুর্নীতি ও অর্থপাচারের বিষয়ে আদালতে বিস্তারিত বিবরণ উঠে এসেছে তার শিল্প গ্রুপের ঊর্ধ্বতন দুই কর্মকর্তার জবানবন্দিতে। পাঁচ দিনের রিমান্ড শেষে সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকালে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এস এম আলাউদ্দিন মাহমুদের আদালতে জবানবন্দি দেন তারা।

দুই কর্মকর্তা হলেন- জাবেদের পারিবারিক শিল্পগোষ্ঠী আরামিট গ্রুপের দুই সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) আব্দুল আজিজ ও উৎপল পাল।

দুদকের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) মোকাররম হোসাইন বাংলা ট্রিবিউনকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ‘গ্রেফতার দুই আসামি আব্দুল আজিজ ও উৎপল পাল উভয়ে আজ আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। তারা জবানবন্দিতে জাবেদের দুর্নীতি ও অর্থপাচারের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এর মধ্যে উৎপল পাল জানিয়েছেন, মন্ত্রী থাকার সময় জাবেদ যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে সম্পদ অর্জন করেন। সেই সম্পদের নথিপত্র বিদেশ থেকে আরামিট গ্রুপের কার্যালয়ে আসতো। সেগুলো উৎপলের টেবিলে জমা হতো। এর পর জাবেদের নির্দেশে তাদের গাড়িচালক ইলিয়াছ সেগুলো নিয়ে যেতেন।’

অপরদিকে, আব্দুল আজিজ তার জবানবন্দিতে জানিয়েছেন, জাবেদের নির্দেশে তার নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে ইউসিবিএল থেকে একাধিকবার লোন নেওয়া হয়। পরে সেই টাকা জাবেদ বিদেশে পাচার করেন। শুধু আব্দুল আজিজ নন, এরকম আরও কয়েকজনের নামে নামসর্বস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে লোন নেওয়া হয়। বাস্তবে প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনও অস্তিত্ব ছিল না। শুধুমাত্র ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে বিদেশে পাচারের জন্যই সেগুলো খোলা হয়েছিল। আর পুরো প্রক্রিয়াটা হয়েছিল জাবেদ মন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের সময়ে।’

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড (ইউসিবিএল) থেকে ২৫ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে পাচারের অভিযোগে গত ২৪ জুলাই দুদকের প্রধান কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মশিউর রহমান চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়ে-১-এ একটি মামলা করেন। মামলায় সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ ও তার স্ত্রী রুকমিলা জামানসহ ৩১ জনকে আসামি করা হয়। আব্দুল আজিজ ওই মামলার এজাহারভুক্ত এবং উৎপল পাল তদন্তে সম্পৃক্ততা পাওয়া আসামি। গত ১৭ সেপ্টেম্বর রাতে দুজনকে নগরীর ডবলমুরিং থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) টিম। এরপর তাদের আদালতের নির্দেশে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

এদিকে রিমান্ডে আজিজ ও উৎপলকে জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) ভোরে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলার শিকলবাহা এলাকার সিকদার বাড়ি থেকে ২৩ বস্তা নথিপত্র জব্দ করা হয়। বাড়িটি জাবেদের স্ত্রী ইউসিবিএলের সাবেক চেয়ারম্যান রুকমিলা জামানের গাড়িচালক ইলিয়াছের।

সেই নথিপত্র যাচাই-বাছাইয়ের পর দুদক জানায়, মোট ৯টি দেশে সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে। এগুলো হলো- আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, দুবাই, সিঙ্গাপুর, ভারত, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া।

এদিকে, দুদক কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত রবিবার চট্টগ্রামের একটি আদালত সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ ও তার স্ত্রী রুকমিলা জামানের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ জারির আদেশ দেয়।

/এফআর/
বিষয়:
দুদকদুর্নীতিসাইফুজ্জামান চৌধুরী
সম্পর্কিত
এবার দুদকের মামলায় গ্রেফতার দেখানো হলো আসাদুজ্জামান নূরকে
দুর্নীতি নির্মূল না হলে কোনও সংস্কারই কাজে আসবে না: মঈন খান
সাইফুজ্জামান-রুকমিলা দম্পতির বিরুদ্ধে ইন্টারপোলে ‘রেড নোটিশ’ জারির আবেদন করতে নির্দেশ
সর্বশেষ খবর
চট্টগ্রামে আরও পাঁচটি নকশা বহির্ভূত ভবন চিহ্নিত, সাড়ে ২২ লাখ টাকা জরিমানা
চট্টগ্রামে আরও পাঁচটি নকশা বহির্ভূত ভবন চিহ্নিত, সাড়ে ২২ লাখ টাকা জরিমানা
যেভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দাফন করছে ইসরায়েল?
পশ্চিম তীরে অবৈধ বসতি সম্প্রসারণযেভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দাফন করছে ইসরায়েল?
সানসিল্ক বাংলাদেশের উদ্যোগে হানিয়া আমিরের বাংলাদেশ সফর
সানসিল্ক বাংলাদেশের উদ্যোগে হানিয়া আমিরের বাংলাদেশ সফর
রাকসু নির্বাচন পেছানোর প্রতিবাদে ছাত্রশিবিরের বিক্ষোভ মিছিল
রাকসু নির্বাচন পেছানোর প্রতিবাদে ছাত্রশিবিরের বিক্ষোভ মিছিল
সর্বাধিক পঠিত
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
যেসব কারণে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বাড়ছে পর্যটকদের মৃত্যু
যেসব কারণে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বাড়ছে পর্যটকদের মৃত্যু
ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা
ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা
রিজার্ভ চুরির পুরো অর্থ ফেরত আসার সম্ভাবনা কতটুকু
রিজার্ভ চুরির পুরো অর্থ ফেরত আসার সম্ভাবনা কতটুকু
চট্টগ্রাম ওয়াসার ‘ভান্ডালজুড়ি পানি শোধনাগার’ প্রকল্পে গ্রাহক সংকট
চট্টগ্রাম ওয়াসার ‘ভান্ডালজুড়ি পানি শোধনাগার’ প্রকল্পে গ্রাহক সংকট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media