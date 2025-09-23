এবার পেছানো হলো চাকসু নির্বাচন

এবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনও পেছানো হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন কমিশন সচিব অধ্যাপক এ কে এম ফরিফুল হক সিদ্দিকী জানান, প্রার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন তিন দিন পেছানো হয়েছে। ১২ অক্টোবরের পরিবর্তে ১৫ অক্টোবর ভোট হবে।
এদিকে সোমবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোটের তারিখ পেছানো হয়েছিল। সেখানে ২৫ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণ হওয়ার কথা থাকলেও নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ১৬ সেপ্টেম্বর। এর ফলে অক্টোবরে পর পর দুই দিনে চাকসু ও রাকসু নির্বাচনের তারিখ পড়ে যাচ্ছে।