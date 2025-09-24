X
বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১৪আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩৩
আরামিট গ্রুপের অফিসে অভিযান

বিদেশে পলাতক সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান আরামিট গ্রুপের অফিসে অভিযান পরিচালনা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এ সময় ৮৩ লাখ ৭৬ হাজার ৭৩০ টাকাসহ আরামিট পিএলসির সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) জাহাঙ্গীর আলম নামে এক কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয়।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম নগরীর চান্দগাঁও থানাধীন কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকায় আরামিট গ্রুপের অফিসে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

দুদকের আইনজীবী মোকাররম হোসেন বাংলা ট্রিবিউনকে এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, ‘আটক জাহাঙ্গীর আলম দুদকের করা একটি মামলার আসামি। তাকে ধরতে দুপুরে আরামিট গ্রুপের অফিসে অভিযান চালানো হয়। এ সময় নগদ টাকা ছাড়াও কিছু চেক বইয়ের মুড়ি উদ্ধার করা হয়।’

জানা গেছে, বিদেশে পলাতক সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের নামে ইস্যু করা ১১টি চেক ব্যবহার করে চারটি ব্যাংক থেকে ১ কোটি ৭৬ লাখ টাকা তুলে নেওয়া হয়। সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সই করা চেকগুলোর আসল কপিসহ (মুড়ি) জাহাঙ্গীর আলমের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের মালিকের অনুপস্থিতিতে অনুমতি ছাড়া টাকা উত্তোলনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

দুদক সূত্র জানায়, গত এক সপ্তাহের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকের কয়েকটি শাখা থেকে এক কোটি টাকা, জনতা ব্যাংক থেকে ৩০ লাখ, সোনালী ব্যাংক থেকে ৩৬ লাখ ও মেঘনা ব্যাংক থেকে ১০ লাখ টাকা তোলা হয়। এর আগে অর্থপাচার মামলায় দুদকের হাতে গ্রেফতার ব্যাংকের দুই কর্মকর্তার আইনি লড়াইয়ের খরচ বহনের জন্য এ টাকা তোলা হয়েছে বলে দাবি করেছেন জাহাঙ্গীর আলম।

ওই দুই কর্মকর্তা হলেন- আরামিট পিএলসির দুই এজিএম আবদুল আজিজ ও উৎপল পাল। ১৭ সেপ্টেম্বর অর্থপাচারের মামলায় তাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। তবে দুদক মনে করছে, নতুন করে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলনের সঙ্গেও আত্মসাৎ বা পাচারের যোগসূত্র রয়েছে।

