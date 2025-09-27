X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা

চাঁদপুর প্রতিনিধি
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:১৯আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:১৯
নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীর কুশপুত্তলিকা দাহ

বিএনপি ও জাতীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগে চাঁদপুরের শাহরাস্তিতে জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখ্য সমন্বয়ক (এনসিপি) নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে উপজেলা ও পৌর ছাত্রদল।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৪টায় শাহরাস্তি পৌর শহরের কালিয়াপাড়া বাজার থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে চাঁদপুর কুমিল্লা আঞ্চলিক মহাসড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শাহরাস্তি গেট দোয়াভাঙ্গা গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে বিএনপির স্থানীয় সমর্থক, কর্মী ও ক্ষুব্ধ জনতা অংশ নেন।

এ সময় নেতাকর্মীরা এনসিপি মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন এবং তার কুশপুত্তলিকা দাহ করেন।

বিক্ষোভকারীরা বলেন, ‘আগামী দিনে শাহরাস্তির মাটিতে নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে সর্বাত্মক প্রতিরোধ করা হবে। এই নাসিরের ঠিকানা শাহরাস্তিতে হবে না। আজকের বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করছি।’

বক্তারা অভিযোগ করেন, সম্প্রতি নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। একজন জাতীয় দলের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে এ ধরনের অবমাননাকর মন্তব্য অত্যন্ত দুঃখজনক ও নিন্দনীয়।

তারা আরও বলেন, নাসির বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ গড়তে গিয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। জাতীয় ইস্যুতে কথা বলতে গিয়ে তিনি বিএনপির নেতৃবৃন্দকে নিয়ে অশ্রাব্য মন্তব্য করে নিজেকে অপমানের কাতারে শামিল করেছেন।

বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এ ধরনের বক্তব্য বিএনপির লাখো নেতাকর্মীর হৃদয়কে আহত করেছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের উসকানিমূলক বক্তব্য থেকে বিরত থাকার জন্য তাকে সতর্ক করা হয়।

যুবনেতা মহিউদ্দিন বাহারের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন- যুবনেতা মাসুদ কবির, শ্রমিক নেতা মানিক হোসেন, ছাত্রনেতা মহিন উদ্দিন জিয়া, ফরহাদ হোসেন, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা মাহমুদুল হাসান কিরন প্রমুখ।

উল্লেখ্য, নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীর বাড়ি চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলার রায়শ্রী উত্তর ইউনিয়নের উল্লাশ্বর গ্রামে।

বিএনপিছাত্রদলজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
