খাগড়াছড়ির ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে অবরোধ শিথিল, ছেড়ে যাচ্ছে দূরপাল্লার বাস

খাগড়াছড়িসহ তিন পার্বত্য জেলায় জুম্ম ছাত্র-জনতার ব্যানারে ডাকা অনির্দিষ্টকালের অবরোধ ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে শিথিল করা হয়েছে। আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টা থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অবরোধ শিথিল ঘোষণা করেছে জুম্ম ছাত্র-জনতা।
সকালে জুম্ম ছাত্র-জনতার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের অফিসিয়াল পেজ থেকে এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক বাদে বাকি সব জায়গায় নিয়মিত অবরোধ চলবে বলেও বিবৃতিতে নিশ্চিত করা হয়।
অবরোধ শিথিল হওয়ার পর থেকেই খাগড়াছড়ির বিভিন্ন টিকিট কাউন্টারে যাত্রীদের ভিড় লক্ষ করা যায়। শহর থেকে দূরপাল্লার বাস, মাইক্রোবাসসহ অন্যান্য গাড়ি দুপুর ১২টার পর থেকে ছেড়ে যেতে শুরু করেছে। যাত্রীদের মধ্যে বেশিরভাগই খাগড়াছড়ি, সাজেকসহ বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণে আসা পর্যটক।
তিন দিন ধরে আটকে থাকা সুলতান আহমেদ, রাজীব রহমান, নাজিম উদ্দিনসহ আরও বেশকিছু পর্যটক তারা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে খাগড়াছড়ি ও সাজেকে ভ্রমণের জন্য আসলে অবরোধের কারণে আটকে যান। সাজেক থেকে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় খাগড়াছড়িতে এসেছেন। সেনাবাহিনী, পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় নিজ গন্তব্যে যাওয়ার জন্য রওনা হয়েছেন। তবে যেকোনও ধরনের ভোগান্তি এড়াতে, পাহাড়ের শান্তি, সম্প্রীতি, পর্যটন, অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য অবরোধ ও সহিংসতায় না জড়িয়ে সবার সমন্বয়ে শান্তি স্থাপন করার অনুরোধ জানান তারা।
জেলা পুলিশ সুপার মো. আরেফিন জুয়েল জানান, খাগড়াছড়ির শহর, পৌর শহরসহ প্রতিটি উপজেলায় যেকোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে তৎপর রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। অবরোধের কারণে যে সমস্ত পর্যটক ও যানবাহন আটকা পড়েছিল, তাদেরকে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছাতে সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে।