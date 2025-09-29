X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

খাগড়াছড়ির ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে অবরোধ শিথিল, ছেড়ে যাচ্ছে দূরপাল্লার বাস

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২৩আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২৩
ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক বাদে বাকি সব জায়গায় নিয়মিত অবরোধ চলবে

খাগড়াছড়িসহ তিন পার্বত্য জেলায় জুম্ম ছাত্র-জনতার ব্যানারে ডাকা অনির্দিষ্টকালের অবরোধ ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে শিথিল করা হয়েছে। আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টা থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অবরোধ শিথিল ঘোষণা করেছে জুম্ম ছাত্র-জনতা।

সকালে জুম্ম ছাত্র-জনতার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের অফিসিয়াল পেজ থেকে এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক বাদে বাকি সব জায়গায় নিয়মিত অবরোধ চলবে বলেও বিবৃতিতে নিশ্চিত করা হয়।

অবরোধ শিথিল হওয়ার পর থেকেই খাগড়াছড়ির বিভিন্ন টিকিট কাউন্টারে যাত্রীদের ভিড় লক্ষ করা যায়। শহর থেকে দূরপাল্লার বাস, মাইক্রোবাসসহ অন্যান্য গাড়ি দুপুর ১২টার পর থেকে ছেড়ে যেতে শুরু করেছে। যাত্রীদের মধ্যে বেশিরভাগই খাগড়াছড়ি, সাজেকসহ বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণে আসা পর্যটক।

তিন দিন ধরে আটকে থাকা সুলতান আহমেদ, রাজীব রহমান, নাজিম উদ্দিনসহ আরও বেশকিছু পর্যটক তারা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে খাগড়াছড়ি ও সাজেকে ভ্রমণের জন্য আসলে অবরোধের কারণে আটকে যান। সাজেক থেকে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় খাগড়াছড়িতে এসেছেন। সেনাবাহিনী, পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় নিজ গন্তব্যে যাওয়ার জন্য রওনা হয়েছেন। তবে যেকোনও ধরনের ভোগান্তি এড়াতে, পাহাড়ের শান্তি, সম্প্রীতি, পর্যটন, অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য অবরোধ ও সহিংসতায় না জড়িয়ে সবার সমন্বয়ে শান্তি স্থাপন করার অনুরোধ জানান তারা।

জেলা পুলিশ সুপার মো. আরেফিন জুয়েল জানান, খাগড়াছড়ির শহর, পৌর শহরসহ প্রতিটি উপজেলায় যেকোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে তৎপর রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। অবরোধের কারণে যে সমস্ত পর্যটক ও যানবাহন আটকা পড়েছিল, তাদেরকে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছাতে সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে।

/কেএইচটি/
বিষয়:
বাস চলাচলঅবরোধপার্বত্য চট্টগ্রাম
সম্পর্কিত
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
খাগড়াছড়িতে ‘সাম্প্রদায়িক সহিংসতা’ সম্পর্কে সেনাবাহিনীর বিবৃতি
আমাদের পার্বত্য অঞ্চলকে কেড়ে নিতে চাচ্ছে ভারত: হান্নান মাসউদ
সর্বশেষ খবর
সঞ্জয় লীলার অফিসে আহান পাণ্ডে, লেলিহান গুঞ্জন
সঞ্জয় লীলার অফিসে আহান পাণ্ডে, লেলিহান গুঞ্জন
সংসদ নির্বাচনে ১৫০ পর্যবেক্ষক পাঠাতে চায় ইইউ
সংসদ নির্বাচনে ১৫০ পর্যবেক্ষক পাঠাতে চায় ইইউ
বাল্কহেডের ধাক্কায় মেঘনায় ট্রলারডুবি, জেলে নিখোঁজ
বাল্কহেডের ধাক্কায় মেঘনায় ট্রলারডুবি, জেলে নিখোঁজ
মানবপাচারের বিরুদ্ধে বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
মানবপাচারের বিরুদ্ধে বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
আরটিজেএস লেনদেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনলো বাংলাদেশ ব্যাংক
আরটিজেএস লেনদেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনলো বাংলাদেশ ব্যাংক
শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া অর্থ-সম্পদেও এবার কর বসছে
শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া অর্থ-সম্পদেও এবার কর বসছে
পরীক্ষা দেওয়া নিয়ে ইসলামী ব্যাংকে কী হচ্ছে
পরীক্ষা দেওয়া নিয়ে ইসলামী ব্যাংকে কী হচ্ছে
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে তোফায়েল আহমেদ
হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে তোফায়েল আহমেদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media