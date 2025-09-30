X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
খাগড়াছড়িতে মাদকসহ দুই তরুণ আটক

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২৩আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২৩
আটক দুই তরুণ

খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতাল গেট এলাকায় মাদকসহ দুই তরুণকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকালে চেকপোস্টে তল্লাশি চলাকালীন সময়ে তাদের আটক করা হয়।

তল্লাশির সময় ব্যাগ চেক করা হলে তাদের ব্যাগে থাকা মাদকদ্রব্য (গাঁজা), সংঘর্ষে ব্যবহৃত কানটা, গুলতি পাওয়া যায়। এ সময় তাদের ব্যবহৃত ১টি মোটরসাইকেল আটক করা হয়।

আটকরা হলেন- দীঘিনালা লংগদু দাঙ্গাবাজার এলাকার বিনয় চাকমার ছেলে বিশন চাকমা (২৩) ও একই এলাকার বাসিন্দা বিজয় বিকাশ চাকমার ছেলে জেসিন চাকমা (২১)।

পরে সদর থানার সেকেন্ড অফিসার মো. ইসমাইলের নেতৃত্বে একটি টহল টিম এসে তাদের থানায় নিয়ে যায়। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে বলে জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।

/কেএইচটি/
বিষয়:
মাদক দ্রব্যআটকপার্বত্য চট্টগ্রামবাংলাদেশ সেনাবাহিনী
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
