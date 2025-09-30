খাগড়াছড়িতে মাদকসহ দুই তরুণ আটক

খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতাল গেট এলাকায় মাদকসহ দুই তরুণকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকালে চেকপোস্টে তল্লাশি চলাকালীন সময়ে তাদের আটক করা হয়।
তল্লাশির সময় ব্যাগ চেক করা হলে তাদের ব্যাগে থাকা মাদকদ্রব্য (গাঁজা), সংঘর্ষে ব্যবহৃত কানটা, গুলতি পাওয়া যায়। এ সময় তাদের ব্যবহৃত ১টি মোটরসাইকেল আটক করা হয়।
আটকরা হলেন- দীঘিনালা লংগদু দাঙ্গাবাজার এলাকার বিনয় চাকমার ছেলে বিশন চাকমা (২৩) ও একই এলাকার বাসিন্দা বিজয় বিকাশ চাকমার ছেলে জেসিন চাকমা (২১)।
পরে সদর থানার সেকেন্ড অফিসার মো. ইসমাইলের নেতৃত্বে একটি টহল টিম এসে তাদের থানায় নিয়ে যায়। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে বলে জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।