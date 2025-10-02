X
বৃহস্পতিবার, ০২ অক্টোবর ২০২৫
১৭ আশ্বিন ১৪৩২
টেকনাফে পাচারের জন্য বন্দি রাখা ২১ জন উদ্ধার

টেকনাফ প্রতিনিধি
০২ অক্টোবর ২০২৫, ১১:২০আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ১১:২০
উদ্ধার নারী-পুরুষ

কক্সবাজারের টেকনাফের বাহারছড়ার গহীন পাহাড়ে কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনীর যৌথ অভিযানে পাচারের উদ্দেশে বন্দি থাকা নারী ও শিশুসহ ২১ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সকালে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, সাগর পথে মালয়েশিয়া পাচারের উদ্দেশে কয়েকজন নারী-শিশুসহ ব্যক্তিকে টেকনাফের বাহারছড়ার করাচিপাড়া ঘাট সংলগ্ন একটি ঘরে আটকে রাখা হয়েছে। এমন খবরে ভোরে সেখানে কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনী যৌথ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে পাচারের উদ্দেশে বন্দি থাকা ২১ জনকে উদ্ধার করা হয়।

এ কর্মকর্তা জানান, অভিযান চলাকালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে পাচারকারীরা পালিয়ে যায়। ফলে কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। তবে পাচারকারীদের ধরতে যৌথ বাহিনীর গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রয়েছে।

কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা আরও বলেন, মানবপাচার রোধে বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে।

/এফআর/
বিষয়:
মানবপাচারঅপরাধ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
