চট্টগ্রামে ভাঙারির গুদামে আগুন

চট্টগ্রামের বাকলিয়া থানার কল্পলোক এলাকায় আগুনে পুড়েছে একটি ভাঙারির গুদাম। এ সময় পাশে থাকা তিনটি বসতঘরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের দুটি স্টেশনের চার ইউনিট প্রায় এক ঘণ্টা ২০ মিনিট চেষ্টা চালিয়ে নিয়ন্ত্রণে আনে। শনিবার (৪ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। চট্টগ্রাম বিভাগীয় ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক আবদুল মান্নান বাংলা ট্রিবিউনকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ‘বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে বাকলিয়ার কল্পলোক এলাকার ভাঙারির গুদামে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের লামার বাজার ও চন্দন পুরা স্টেশনের দুটি করে চার ইউনিট এক ঘণ্টা ২০ মিনিট চেষ্টা চালিয়ে ৬টা ৫০ মিনিটে নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি তদন্তের পর জানানো হবে।’