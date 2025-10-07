ফেনীতে পুলিশকে পিটিয়ে অস্ত্র ও আসামি ছিনতাই, ছয় পুলিশ আহত

ফেনীর সোনাগাজী উপজেলায় পুলিশকে পিটিয়ে আসামি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় হামলাকারীরা পুলিশের অস্ত্র ও ওয়াকিটকি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় ছয় পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (০৭ অক্টোবর) ভোরে উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নের পশ্চিম আহাম্মদপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নয়টি মামলার আসামি জাহেদুল ইসলাম রিপনকে (৩৮) গ্রেফতার করতে সোনাগাজী মডেল থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) সাইদুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল অভিযান চালান। তাকে গ্রেফতার করে থানায় ফেরার পথে রিপনের স্বজনরা পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে অস্ত্র ও ওয়াকিটকি এবং রিপনকে ছিনিয়ে নিয়ে যান। হামলায় এএসআই সাইদুর রহমান, কনস্টেবল মোফাজ্জেল হোসেনসহ ছয় পুলিশ সদস্য আহত হন। খবর পেয়ে সোনাগাজী মডেল থানা ও জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের যৌথ অভিযানে জাহেদুল ইসলাম রিপনকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। তার দেখানো মতে পুলিশের লুট হওয়া অস্ত্র ও ওয়াকিটকি উদ্ধার করা হয়।
সোনাগাজী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আসামি ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা, অস্ত্র ছিনতাইয়ের ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। রিপনের বিরুদ্ধে ডাকাতি ও অস্ত্র আইনের মামলাসহ মোট নয়টি মামলা আদালতে বিচারাধীন। অপর পলাতক আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।’