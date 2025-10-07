X
মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ফেনীতে পুলিশকে পিটিয়ে অস্ত্র ও আসামি ছিনতাই, ছয় পুলিশ আহত

ফেনী প্রতিনিধি
০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩৭আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩৭
সোনাগাজী মডেল থানা

ফেনীর সোনাগাজী উপজেলায় পুলিশকে পিটিয়ে আসামি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় হামলাকারীরা পুলিশের অস্ত্র ও ওয়াকিটকি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় ছয় পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (০৭ অক্টোবর) ভোরে উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নের পশ্চিম আহাম্মদপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নয়টি মামলার আসামি জাহেদুল ইসলাম রিপনকে (৩৮) গ্রেফতার করতে সোনাগাজী মডেল থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) সাইদুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল অভিযান চালান। তাকে গ্রেফতার করে থানায় ফেরার পথে রিপনের স্বজনরা পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে অস্ত্র ও ওয়াকিটকি এবং রিপনকে ছিনিয়ে নিয়ে যান। হামলায় এএসআই সাইদুর রহমান, কনস্টেবল মোফাজ্জেল হোসেনসহ ছয় পুলিশ সদস্য আহত হন। খবর পেয়ে সোনাগাজী মডেল থানা ও জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের যৌথ অভিযানে জাহেদুল ইসলাম রিপনকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। তার দেখানো মতে পুলিশের লুট হওয়া অস্ত্র ও ওয়াকিটকি উদ্ধার করা হয়।

সোনাগাজী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আসামি ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা, অস্ত্র ছিনতাইয়ের ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। রিপনের বিরুদ্ধে ডাকাতি ও অস্ত্র আইনের মামলাসহ মোট নয়টি মামলা আদালতে বিচারাধীন। অপর পলাতক আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।’

/এএম/
বিষয়:
পুলিশগ্রেফতারমামলা
সম্পর্কিত
কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান
ডিএমপির ৭ কর্মকর্তাকে বদলি
মাকে কাঠগড়ায় দেখে কাঁদলেন নাজা
সর্বশেষ খবর
নির্বাচন ভিন্ন খাতে নিতে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে: মির্জা ফখরুল
নির্বাচন ভিন্ন খাতে নিতে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে: মির্জা ফখরুল
সবার জন্য চিকিৎসায় ব্যবহৃত অক্সিজেন নিশ্চিতে শক্তিশালী সুশাসন ও বিনিয়োগের আহ্বান
সবার জন্য চিকিৎসায় ব্যবহৃত অক্সিজেন নিশ্চিতে শক্তিশালী সুশাসন ও বিনিয়োগের আহ্বান
সেলিম আল দীনের পাণ্ডুলিপি-স্মৃতিস্মারক সংরক্ষণের দাবি ৫০ বিশিষ্ট নাগরিকের
সেলিম আল দীনের পাণ্ডুলিপি-স্মৃতিস্মারক সংরক্ষণের দাবি ৫০ বিশিষ্ট নাগরিকের
ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমে বায়োমেট্রিক যুক্ত করতে যাচ্ছে ভারত
ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমে বায়োমেট্রিক যুক্ত করতে যাচ্ছে ভারত
সর্বাধিক পঠিত
বন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধনবন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
চীনের ২০টি ‘জে-১০সি’ যুদ্ধবিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ, খরচ ২.২ বিলিয়ন ডলার
চীনের ২০টি ‘জে-১০সি’ যুদ্ধবিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ, খরচ ২.২ বিলিয়ন ডলার
ঢাকা থেকে ইটিএ নিয়ে যেতে হবে শ্রীলঙ্কা
ঢাকা থেকে ইটিএ নিয়ে যেতে হবে শ্রীলঙ্কা
‘যতদিন দরকার শেখ হাসিনাকে রাখবে ভারত’
‘যতদিন দরকার শেখ হাসিনাকে রাখবে ভারত’
‘সহজক্যাশ’ ভুয়া প্রতিষ্ঠান, লেনদেনে সতর্ক থাকার আহ্বান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের
‘সহজক্যাশ’ ভুয়া প্রতিষ্ঠান, লেনদেনে সতর্ক থাকার আহ্বান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media