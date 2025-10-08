উখিয়ায় ইয়াবা গডফাদার মনির আটক

কক্সবাজারের উখিয়ার চিহ্নিত ইয়াবা গডফাদার হিসেবে চিহ্নিত মনির হোসেন ওরফে মনির প্রকাশকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বিকালে ৬৪ বিজিবির একটি বিশেষ দল বালুখালীর রহমতের বিল এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে ধরে।
মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে শীর্ষ মাদককারবারিকে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেন উখিয়া ৬৪ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জসীম উদ্দিন। আটক মাদক বিরোধী গঠিত টাস্কফোর্সের তালিকাভুক্ত ছিল। আটক মনির হোসেন কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নের ধামনখালী এলাকার বাসিন্দা জব্বর মুল্লুকের ছেলে।
বিজিবি জানায়, উখিয়ার কুখ্যাত ইয়াবা কারবারি মনির হোসেন ইয়াবা পাচারের অর্থ ভাগাভাগির উদ্দেশে রহমতের বিল এলাকায় অবস্থানের গোপন সংবাদে বালুখালী বিওপির বিজিবির একটি বিশেষ দল সেখানে অবস্থান নেয়। পরে বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করলেও দ্রুত ঘেরাও করে তাকে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মনির হোসেন স্বীকার করেছেন যে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে সীমান্তবর্তী এলাকায় ইয়াবা পাচার ও মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তার বিরুদ্ধে একাধিক হত্যা ও মাদক মামলা রয়েছে। তিনি উখিয়া থানার বহুল আলোচিত শাহজাহান হত্যাসহ মাদক মামলার আসামি।
বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জসীম উদ্দিন বলেন, ‘একজন শীর্ষ ইয়াবা গডফাদারকে আটক করা হয়েছে। পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় বিজিবির জিরো টলারেন্স নীতির আওতায় মাদকপাচার ও চোরাচালান রোধে অভিযান চলমান রয়েছে। অতীতে অনেক বহনকারী ও স্থানীয় সহযোগীকে আটক হলেও প্রকৃত গডফাদাররা পর্দার আড়ালে থেকে যেত। এখন আমরা সেই মূলহোতাদের চিহ্নিত করে ধরছি। মনির হোসেন তারই একটি উদাহরণ।
তিনি আরও জানান, মাদক নেটওয়ার্কের পেছনের গডফাদারদের বিরুদ্ধে বিজিবির অভিযান অব্যাহত থাকবে।