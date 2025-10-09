X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
চট্টগ্রামে সাংবাদিকের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাঙামাটিতে মানববন্ধন

রাঙামাটি প্রতিনিধি
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:২২আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:২২
রাঙামাটিতে মানববন্ধন

চট্টগ্রামে সাংবাদিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে রাঙামাটিতে। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সকালে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় হয়।

এ সময় সাংবাদিক নেতারা, এ ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জানান।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন জার্নালিস্ট নেটওয়ার্কের সভাপতি শান্তিময় চাকমা, সাংবাদিক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক আবু দারদার খান আরমান, সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি নন্দন দেবনাথ, রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দিন, রাঙামাটি প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি এস এম সামসুল আলম ও রাঙামাটি প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াছ আলী সভাপতি আনোয়ারুল আল হক প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে মে ২০২৫ পর্যন্ত ৬৪০ জন সাংবাদিককে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। একই সময়ে ২০৬ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। ​২৯৪টি হামলা ও হয়রানির ঘটনা ঘটেছ।

রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দিন বলেন, দেশে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা বেড়েই চলছে। সর্বশেষ চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর হামলা চালায় রাজনৈতিক পরিচয়ধারী স্থানীয় সন্ত্রাসীরা। এর আগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন গণ্যমাধ্যমকর্মীদের ওপর এই ধরনের বর্বরোচিত হামলা হয়েছে।

রাঙামাটি প্রেসক্লাবের সভাপতি আনোয়ারুল আল হক বলেন, দুর্ভাগ্যের বিষয় এসব ঘটনার কোনও বিচার না হওয়ায় সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা বেড়েই যাচ্ছে। রাষ্ট্রের উচিত সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সাংবাদিক সুরক্ষা আইন বাস্তবায়ন করা। এ ধরনের ঘটনা অব্যাহত থাকলে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা বাধাগ্রস্ত হবে, যা গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রের জন্য হুমকি।

