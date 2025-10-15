X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
চট্টগ্রামে বহুতল ভবনে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৪৫আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৪৫
চট্টগ্রামে বহুতল ভবনে আগুন

চট্টগ্রাম নগরের বাকলিয়া থানাধীন এক্সেস রোডে একটি বহুতল ভবনে আগুন লেগেছে। বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাত ৯টার দিকে এ আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের চন্দনপুরা ও লামারবাজার স্টেশনের দুটি করে মোট চারটি ইউনিট কাজ করছে।

ফায়ার সার্ভিসের চন্দনপুরা স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা মোকাররম হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ চলছে। নির্বাপণ শেষে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জানা যাবে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সৈয়দ শাহ রোডের মুখের একটি ট্রান্সফরমার ও তারের জঞ্জাল থেকে লাগা আগুন ‍দ্বিতীয় তলা থেকে পঞ্চম তলায় ছড়িয়ে পড়েছে। ভবনটিতে একটি মাদ্রাসাও রয়েছে।

/এফআর/
বিষয়:
অগ্নিকাণ্ডফায়ার সার্ভিস
