বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
সোহরাওয়ার্দী হলে শীর্ষ দুই পদে শিবিরের কাছে পাত্তাই পাননি ছাত্রদলের প্রার্থী

চবি প্রতিনিধি
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ০১:৪৩আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ০১:৪৩
ছাত্রদল প্যানেলের ভিপি প্রার্থী সাজ্জাদ হোসেন হৃদয় ও ছাত্রশিবিরের ভিপি প্রার্থী ইবাহিম হোসেন রনি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে সোহরাওয়ার্দী হলের ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। ফলাফলে শীর্ষ তিন পদের প্রথম দুই পদেই ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী এগিয়ে রয়েছেন। এজিএস পদে এগিয়ে আছেন ছাত্রদল প্যানেলের প্রার্থী। এই হলে মোট ভোট পড়েছে ৪০৩৪ জন। 

বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাত ১২ টা ৪০ মিনিটের দিকে প্রকৌশল অনুষদ ভবনে ফল ঘোষণা করা হয়। 

ফলাফলে দেখা গেছে, ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ইব্রাহীম হোসেন রনি পেয়েছেন ১৪৮৮ ভোট। ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী সাজ্জাদ হোসেন পেয়েছেন ৬৮০ ভোট।

জিএস পদে ছাত্রশিবিরের প্রার্থী সাঈদ বিন হাবিব ১৪০৪ ভোট পেয়েছে। ছাত্রদলের প্রার্থী মো. শাফায়াত হোসেন ৪৫৮ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছে।

এজিএস পদে ছাত্রদল সমর্থিত আয়ুবুর রহমান তৌফিক ৯৬৮ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। শিবিরে প্রার্থী সাজ্জাদ হোসন মুন্না পেয়েছেন ৯০৬ ভোট।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রদলছাত্রশিবিরচাকসু নির্বাচন
