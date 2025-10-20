চট্টগ্রামে মধ্যরাতে বহুতল ভবনে আগুন

চট্টগ্রামের প্রবর্তক এলাকায় একটি বহুতল ভবনে আগুন লেগেছে। রবিবার (১৯ অক্টোবর) রাত ১২টার দিকে আগুন লাগার সংবাদ পায় ফায়ার সার্ভিস। আগুন নির্বাপণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ৪টি ইউনিট।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নগরীর প্রবর্তক এলাকার একটি আবাসিক ভবনের নিচতলায় আগুনের সূত্রপাত হয়। এতে ভবনের বাসিন্দা ও স্থানীয়দের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
চট্টগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক জসিম উদ্দিন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, রাত ১২টা ২ মিনিটের দিকে প্রবর্তক এলাকায় একটি আবাসিক ভবনে আগুন লাগে। খবর পেয়ে চন্দনপুরা ও নন্দনকানন ফায়ার স্টেশনের ৪টি ইউনিটের প্রচেষ্টায় রাত ১টা ৫ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।