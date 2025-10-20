X
মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
ইউনিয়নের মেম্বারের বাড়ির ছাদে শুকানো হচ্ছিল গাঁজা

কুমিল্লা প্রতিনিধি
২০ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:২৫আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:২৫
বাসার ছাদে শুকানো হচ্ছে গাঁজা

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার শশীদল ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য (মেম্বার) নুরুল ইসলামের বাড়ির ছাদে রোদে শুকানো হচ্ছিল গাঁজা। এ সময় হাজির পুলিশ। তাৎক্ষণিক সেখানে রোদে শুকানো গাঁজা জব্দ করে। এ ঘটনায় মেম্বারের সহযোগী কাউছার (৩০) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

সোমবার (২০ অক্টোবর) দুপুরে ব্রাহ্মণপাড়া থানার ওসি মোহাম্মদ সাজেদুল ইসলাম ও এসআই মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে উত্তর শশীদল এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে এই গাঁজা উদ্ধার করেন।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে প্রথমে নুরুল ইসলাম মেম্বারের বাড়ির পাশে বাঁশঝাড়ে তল্লাশি চালিয়ে ৪০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে মৃত আব্দুল হাকিমের ছেলে ও নুরুল ইসলামের সহযোগী কাউছারকে আটক করা হয়। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নুরুল ইসলামের বাড়ির ছাদে শুকানোর জন্য রাখা আরও ৬০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। তবে অভিযানের সময় নুরুল ইসলাম মেম্বার ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে যান।

ব্রাহ্মণপাড়া থানার ওসি মোহাম্মদ সাজেদুল ইসলাম বলেন, শশীদল ইউনিয়নের ইউপি সদস্য নুরুল ইসলামের বাড়ি থেকে মোট ১০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। আটক কাউছারকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, আর পলাতক ইউপি সদস্যকে গ্রেফতারের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:
মাদক দ্রব্যঅপরাধ
দীপাবলী-ভাইফোঁটায় দিল্লিতে বাংলাদেশের অভিনব ভিডিও
দুশ্চিন্তা বাড়ছে ব্যবসায়ীদের
৯ সচিবকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠালো সরকার
গুণগত পরিসংখ্যানের মাধ্যমে আস্থা গঠনের আহ্বান
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত আলোচিত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেফতার
ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন পর্নোগ্রাফি নির্মাণে জড়িত যুগল
জন্ম নিয়েই বাপের সঙ্গে পাল্লা দিও না, এনসিপিকে গোলাম পরওয়ার
গ্রাহকদের ৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ, জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার গ্রেফতার
