বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি রনি, সম্পাদক নোবেল

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
২২ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৫০আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৫০
লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ ছাত্রদল সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক

লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ ছাত্রদলের ২১ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ (আংশিক) কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে ইসমাইল হোসেন রনিকে সভাপতি ও বাহাদুর হোসেন নোবেলকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়।

মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) জেলা ছাত্রদলের সভাপতি হাসান মাহমুদ ইব্রাহীম ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন এ কমিটির অনুমোদন দেন। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কমিটির অন্যরা হলেন- সিনিয়র সহসভাপতি রাজু, সহ-সভাপতি আশরাফুল আলম, তারেক রহমান, মোহাম্মদ দিপু, ইমতিয়াজ আহামেদ, আবদুল কবির ও সবুজ হোসেন (সজিব)।

সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান আরিফ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রায়হান হোসেন, সোহেল রানা, রাকিবুল ইসলাম হৃদয়, মিজানুর রহমান নাহিদ, ফরহাদ হোসেন, দিদার হোসেন আকাশ, জনি আক্তার, সৈয়দ তৌহিদুল ইসলাম।

সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী হাসান নিরব, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ফজলে রাব্বী ও দফতর সম্পাদক জাকির পাটওয়ারী।

জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, সংগঠনকে গতিশীল করতে নতুন নেতৃত্ব দিয়ে কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্তদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কমিটি পূর্ণাঙ্গ করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

/এফআর/
বিষয়:
ছাত্রদল
মায়ামিতে হচ্ছে না বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল ম্যাচ 
পশুর নদী থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার
৬ হাজার পিস ইয়াবাসহ তিন মাদক কারবারি গ্রেফতার
ভারত থেকে হারিয়ে যাচ্ছে উট
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক পতন
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শনিবার ক্লাস করানোর আহ্বান
অনুমতি ছাড়া সভা-সমাবেশ করলেই আইনগত ব্যবস্থা
মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষার্থী গ্রেফতার
 
 
