সমুদ্রপথে মালয়েশিয়ায় পাচারের সময় ২৬ রোহিঙ্গা উদ্ধার

কক্সবাজারে টেকনাফের সাগর উপকূল দিয়ে মালয়েশিয়ায় পাচারের উদ্দেশে জড়ো করা নারী-শিশুসহ ২৬ রোহিঙ্গা নাগরিককে উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকালে কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হকের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
কোস্টগার্ড জানায়, মালয়েশিয়ায় পাচারের উদ্দেশে টেকনাফের বাহারছড়ার জুম্মাপাড়া এলাকার আব্দুল আলীর ঘাট সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় একটি ট্রলারে এসব নারী-শিশুকে জড়ো করা হয়। খবর পেয়ে গতকাল রাতে অভিযান চালিয়ে ট্রলারে থাকা ২৬ জন রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করে কোস্টগার্ড।
উদ্ধারকৃতদের বরাত দিয়ে সিয়াম-উল-হক বলেন, ‘সংঘবদ্ধ মানব পাচারকারী চক্র চাকরি ও অল্প খরচে বিদেশে পাঠানোর কথা বলে এসব রোহিঙ্গাকে সাগরপথে মালয়েশিয়ায় পাচারের চেষ্টা চালায়। অভিযান টের পেয়ে পাচারকারীরা পালিয়ে যায়। ফলে কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। তবে পাচারকারীদের শনাক্ত ও আটক করতে গোয়েন্দা নজরদারি ও অভিযান অব্যাহত আছে।’