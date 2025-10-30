রাউজানে বসতঘর থেকে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

চট্টগ্রাম রাউজান থানাধীন নোয়াপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি বসতঘর থেকে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধারসহ দুই জনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব- ৭।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ভোরে উপজেলার নোয়াপাড়া ইউনিয়নের মৃত খায়েজ আহমেদ চেয়ারম্যান বাড়ির কামাল উদ্দিনের বসতঘর থেকে এসব অস্ত্র উদ্ধারসহ দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতাররা হলেন- ওই এলাকার মৃত খায়েজ আহমেদ চেয়ারম্যানের ছেলে কামাল (৫০) ও মৃত সফিক আহমেদের ছেলে সোহেল আহমদ (৪৪)।
এ সময় কামালের বসতঘরে তল্লাশি চালিয়ে ৩টি একনলা বন্দুক, ৬টি ওয়ান শুটার গান, ৫টি চাইনিজ কুড়াল, ১টি তলোয়ার, ৫টি রামদা এবং বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র ও অস্ত্র তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতার কামাল উদ্দিনের নামে রাউজান থানায় ৩টি মামলার তথ্য পাওয়া গেছে।
র্যাবের অধিনায়ক লে. কর্নেল হাফিজুর রহমান বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানা গেছে, কতিপয় ব্যক্তি চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানাধীন নোয়াপাড়া এলাকায় একটি বসতবাড়িতে বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করে আসছে। উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার ভোরে র্যাব-৭ চট্টগ্রাম এর একটি দল রাউজান থানাধীন নোয়াপাড়া এলাকার কামাল উদ্দিনের বসতবাড়িতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রসহ দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদেরকে রিমান্ডে এনে পরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অস্থির হয়ে ওঠে রাজনৈতিক পরিস্থিতি। গত ১৪ মাসে এ উপজেলায় খুন হয়েছে ১৭ জন। এর মধ্যে ১৪ জন রাজনৈতিক কারণে খুন হয়েছেন বলে জানা গেছে।