স্টেডিয়ামে নিরাপত্তার জন্য যাওয়ার পথে বাস উল্টে ২৭ পুলিশ আহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
৩১ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২৫আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২৫
আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে

চট্টগ্রামে পুলিশ সদস্যদের বহনকারী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেছে। এতে নারী পুলিশ সদস্যসহ ২৭ জন আহত হয়েছেন।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বিকালে দামপাড়ার ওয়াসা মোড়সংলগ্ন সিএমপি পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ভেতরের এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে নারী পুলিশ সদস্যসহ মোট ২৭ জন পুলিশ সদস্য আহত হন। এর মধ্যে আহত ১২ জন চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

বাসটি পুলিশ সদস্যদের নিয়ে নগরের দামপাড়া পুলিশ লাইন্স থেকে বাংলাদেশ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার ক্রিকেট ম্যাচে দায়িত্ব পালনের জন্য বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে যাচ্ছিল।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) হেডকোয়ার্টারের উপ-পুলিশ কমিশনার (সদ্য অতিরিক্ত ডিআইজি পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত মোহাম্মদ ফয়সাল আহম্মেদ।

তিনি বলেন, সিএমপি হেডকোয়ার্টার থেকে বাসটি বের হওয়ার পরপরই দামপাড়ার ভেতরে ব্রেক ফেইল হয়ে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে উল্টে দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ২৭ পুলিশ সদস্য আহত হন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে পুলিশ লাইন্স হাসপাতালে এবং বাকিদের চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ পুলিশ ফাঁড়ির এসআই নুরুল আলম আশিক বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, বাস দুর্ঘটনায় আহত ১২ জন পুলিশ সদস্য চমেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। একই দুর্ঘটনায় আহত আরও ১৫ জনের মতো দামপাড়া পুলিশ লাইন হাসপাতালে আছেন বলে জেনেছি।

