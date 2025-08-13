গোপালগঞ্জে এনসিপির সমাবেশ ঘিরে সংঘর্ষের ঘটনায় মাঠে নেমেছে তদন্ত কমিটি

গোপালগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সমাবেশকে কেন্দ্র করে গত ১৬ জুলাই সহিংসতার ঘটনা তদন্তে মাঠে নেমেছে কমিটি। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সন্ধ্যায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান তদন্ত কমিটির সদস্যরা।
ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের আরও তথ্য দিয়ে সহায়তার আহ্বান জানান তদন্ত কমিটির সদস্য জননিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব খন্দকার মো. মাহাবুবুর রহমান। এ সময় তিনি আরও বলেন, ‘এই ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য আমরা কাজ করছি। বুধবার সারা দিন আমরা গোপালগঞ্জে থাকবো। সাধারণ মানুষের কিছু বলার থাকলে অবশ্যই আমরা সেটা শুনবো।’ সবকিছু শেষে সঠিক তদন্ত রিপোর্ট তুলে ধরা হবে বলেও জানান তিনি।
ছয় সদস্যের কমিটির সদস্যরা ঢাকা থেকে দুপুরে গোপালগঞ্জে পৌঁছে তদন্তকাজ শুরু করেন। তারা গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার উলপুর, জেলা কারাগার, এনসিপির সভাস্থলসহ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ ব্যাপারে তারা বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেন।
গত ২৪ জুলাই সাবেক বিচারপতি ড. মো. আবু তারিকের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের কমিটি গঠন করে অন্তর্বর্তী সরকার।
উক্ত ব্রিফিংয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির সদস্যসচিব ও জননিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব খন্দকার মো. মাহাবুবুর রহমান, আইন ও বিচার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. সাইফুল ইসলাম, যশোর ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের ২১ পদাতিক ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহীদুর রহমান ওসমানী, ঢাকা কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালের পরিচালক সরদার নুরুল আমিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সাজ্জাদ সিদ্দিকী, গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক মুহম্মদ কামরুজ্জামান, পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান, গোয়েন্দা সংস্থা ও প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।