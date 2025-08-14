সিলেট থেকে লুট করা পাথর ডেমরায় উদ্ধার

সিলেটের ভোলাগঞ্জ থেকে লুট করা ৪০ হাজার ঘনফুট সাদা খনিজ পাথর উদ্ধার করেছে র্যাব-১১। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাতে কাঁচপুর ব্রিজসংলগ্ন ডেমরার সারুলিয়ায় অভিযান চালিয়ে এই পাথর উদ্ধার করা হয়।
অভিযান শেষে র্যাব-১১-এর অধিনায়ক (সিও) লেফটেন্যান্ট কর্নেল এইচ এম সাজ্জাদ হোসেন গণমাধ্যমকে বলেন, ‘অবৈধভাবে উত্তোলিত এসব বিপুল পরিমাণ পাথরের অনেকাংশ মেশিনে ক্রাশ করা হয়েছে। ৭টি প্রতিষ্ঠান থেকে এসব পাথর জব্দ করা হয়েছে। তাদের মালিকপক্ষের তালিকা করা হয়েছে। অভিযানের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত শিগগিরই জানানো হবে।’
র্যাব সূত্রে জানা গেছে, সাম্প্রতিক সময়ে প্রায় ২ লক্ষ ঘনফুট পাথর লুটপাট করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ কোটি টাকা বলে জানা গেছে। এ ছাড়াও সাদাপাথর এলাকা থেকে প্রায় ৬ লক্ষ ঘনফুট বালু লুটপাট করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য ২৪০ কোটি টাকার মতো। অবৈধভাবে উত্তোলন করে সাদাপাথর স্থানীয় দয়ার বাজার, কলাবাড়ি ও ভোলাগঞ্জ ১০ নম্বর ঘাটে কালেকশন করে বিভিন্ন ক্রাশার মেশিনে প্রেরণ করা হয়।
এদিকে র্যাব-১১, নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদফতরের যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ সাদা খনিজ পাথর উদ্ধারে ঢাকা জেলার ডেমরার সারুলিয়ায় যৌথ অভিযান চালানো হয়। এতে আনুমানিক ৪০ হাজার ঘনফুট আস্ত ও ক্রাশড পাথর উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।