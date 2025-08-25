সেতু নির্মাণ ও সড়ক সংস্কারের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ

টঙ্গী-আবদুল্লাহপুরের মাঝে তুরাগ নদীর বেইলি ব্রিজ নির্মাণ ও সড়ক সংস্কারে দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসী।
সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে মানববন্ধন শুরু করেন তারা। পরে টঙ্গী উড়ালসড়কের নিচে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।
উত্তরা, টঙ্গী ও গাজীপুরবাসীর ব্যানারে মানববন্ধনটি অনুষ্ঠিত হয়। সড়ক অবরোধে তাদের সঙ্গে আশপাশের ব্যবসায়ীরাও অংশগ্রহণ করেন।
বিক্ষোভকারীরা বলেন, ‘আমরা টঙ্গী-আবদুল্লাহপুর সেতু চাই। আমাদের দাবি মানতে হবে। অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে তুরাগ নদীর ওপর ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে। আমাদের দফা এক, দাবি এক। ব্রিজ অবশ্যই নির্মাণ করতে হবে।’ এ সময় তারা আব্দুল্লাহপুর সড়ক সংস্কারের দাবিও করেন।
মানবন্ধনে এই দাবির পক্ষে বক্তব্য রাখেন হাসান উদ্দিন সরকার, সালাউদ্দিন সরকার ও বশির উদ্দিন।
পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করলে বেলা ১১টার দিকে প্রায় এক ঘণ্টা পর ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের টঙ্গীতে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদুল ইসলাম বলেন, ‘মহাসড়ক এক ঘণ্টা বন্ধ থাকলেও এখন যান চলাচল স্বাভাবিক আছে।’