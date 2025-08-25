X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সেতু নির্মাণ ও সড়ক সংস্কারের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ

গাজীপুর প্রতিনিধি
২৫ আগস্ট ২০২৫, ১১:৫১আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১১:৫১
ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ

টঙ্গী-আবদুল্লাহপুরের মাঝে তুরাগ নদীর বেইলি ব্রিজ নির্মাণ ও সড়ক সংস্কারে দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসী।

সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে মানববন্ধন শুরু করেন তারা। পরে টঙ্গী উড়ালসড়কের নিচে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

উত্তরা, টঙ্গী ও গাজীপুরবাসীর ব্যানারে মানববন্ধনটি অনুষ্ঠিত হয়। সড়ক অবরোধে তাদের সঙ্গে আশপাশের ব্যবসায়ীরাও অংশগ্রহণ করেন।

বিক্ষোভকারীরা বলেন, ‘আমরা টঙ্গী-আবদুল্লাহপুর সেতু চাই। আমাদের দাবি মানতে হবে। অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে তুরাগ নদীর ওপর ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে। আমাদের দফা এক, দাবি এক। ব্রিজ অবশ্যই নির্মাণ করতে হবে।’ এ সময় তারা আব্দুল্লাহপুর সড়ক সংস্কারের দাবিও করেন।

মানবন্ধনে এই দাবির পক্ষে বক্তব্য রাখেন হাসান উদ্দিন সরকার, সালাউদ্দিন সরকার ও বশির উদ্দিন।

পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করলে বেলা ১১টার দিকে প্রায় এক ঘণ্টা পর ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের টঙ্গীতে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদুল ইসলাম বলেন, ‘মহাসড়ক এক ঘণ্টা বন্ধ থাকলেও এখন যান চলাচল স্বাভাবিক আছে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
অবরোধ
সম্পর্কিত
সংসদীয় আসন পুনর্বহালের দাবিতে মোংলায় সর্বাত্মক অবরোধ চলছে
স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ ফেনী ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের
রোহিঙ্গা ক্যাম্পের চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সড়ক অবরোধ
সর্বশেষ খবর
তৌহিদ আফ্রিদির ৭ দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ
তৌহিদ আফ্রিদির ৭ দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ
নতুন মামলায় গ্রেফতার পলক-জাহাঙ্গীর
নতুন মামলায় গ্রেফতার পলক-জাহাঙ্গীর
আবারও প্রথম রাউন্ডেই মেদভেদেভের বিদায় 
আবারও প্রথম রাউন্ডেই মেদভেদেভের বিদায় 
যেখানে সেরা দাম, সেখান থেকেই তেল কিনবে ভারত
মার্কিন চাপ উপেক্ষাযেখানে সেরা দাম, সেখান থেকেই তেল কিনবে ভারত
সর্বাধিক পঠিত
ট্রেন মিস করে চট্টগ্রাম স্টেশনে যাত্রীদের বিক্ষোভ
ট্রেন মিস করে চট্টগ্রাম স্টেশনে যাত্রীদের বিক্ষোভ
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
পিএসসির নতুন তিন সদস্যকে শপথ পড়ালেন প্রধান বিচারপতি
পিএসসির নতুন তিন সদস্যকে শপথ পড়ালেন প্রধান বিচারপতি
সমালোচনার মুখে জাহ্নবী বললেন, ‘আমি মালায়ালি নই’
সমালোচনার মুখে জাহ্নবী বললেন, ‘আমি মালায়ালি নই’
বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের ছবিতে ‘গণজুতা নিক্ষেপ’
বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের ছবিতে ‘গণজুতা নিক্ষেপ’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media