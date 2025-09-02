৯ দিন ধরে নিখোঁজ মাদ্রাসাছাত্র, শোকে পাগলপ্রায় মা-বাবা

নিখোঁজের ৯ দিন পরও খোঁজ মেলেনি মাদ্রাসাছাত্র মো. ইয়াছিনের (১৩)। ছেলে নিখোঁজের শোকে পাগলপ্রায় তার মা-বাবা। সব আত্মীয়স্বজনসহ সম্ভাব্য বিভিন্ন জায়গায় ছেলেকে পাগলের মতো খুঁজছেন পরিবারের সদস্যরা। গত ২৯ আগস্ট (শুক্রবার) শ্রীপুর থানায় নিখোঁজসংক্রান্ত সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন বাবা মো. শাহ জামান।
এর আগে, গত ২৪ আগস্ট (রবিবার) ভোর ৪টার দিকে মাদ্রাসা থেকে ফজরের নামাজের উদ্দেশে বের হয়ে নিখোঁজ হয় ইয়াছিন।
ইয়াছিন শ্রীপুর উপজেলার বরমী ইউনিয়নের গাড়ারণ গ্রামের পোশাকশ্রমিক মো. শাহ জামানের ছেলে। সে শ্রীপুর পৌরসভার মাওনা চৌরাস্তা ইকরা মডেল মাদ্রাসায় ছাত্রাবাসে থেকে পড়তো।
শাহ জামান জানান, গত ২৪ আগস্ট ভোর ৪টার দিকে মাদ্রাসা থেকে ফজরের নামাজের উদ্দেশে বের হয়ে আর বাড়িতে বা মাদ্রাসায় ফেরেনি তার ছেলে। এরপর থেকে সে নিখোঁজ রয়েছে। আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনেক খোঁজাখুঁজির পরও ছেলের সন্ধান কোথাও না পেয়ে পাঁচ দিন পর শ্রীপুর থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন তিনি। দুই ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে ইয়াছিন সবার বড়। মাদ্রাসা থেকে বের হওয়ার সময় তার পরনে ছিল সাদা পাঞ্জাবি ও টুপি। গায়ের রঙ ফরসা এবং উচ্চতা ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি।
শিশুর বাবা-মা ও পরিবারের সদস্যরা ধারণা করেন, ইয়াছিন হোটেলে কাজ করার জন্য বের হতে পারে। ১৩ বছরের শিশুর জন্য এটি আইনসিদ্ধ না হওয়ায় তাকে নিরাপদে ফিরে আসার জন্য পরিবার দাবি জানাচ্ছে। যদি কেউ তাকে দেখে থাকেন বা সন্ধান পেয়ে থাকেন তাহলে তার বাবার মোবাইল ফোনে (০১৮১৯-৫১১৩৪০) জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
নিখোঁজ শিশুর মা ইসমত আরা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, ‘আমার শিশু ছেলে কোথায় আছে, কেমন আছে কিছুই জানি না। থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে এবং পুলিশকে একাধিকবার জানিয়েও কোনও অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছি না। ছেলের সন্ধান পেতে পুলিশের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করছি। আমি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার প্রতি অনুরোধ করছি, দয়া করে আমার ছেলেকে খুঁজে দিন।’
এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত পুলিশ কোনও তথ্য জানাতে পারেনি বলে নিখোঁজ শিশুর পরিবার সূত্রে জানা গেছে।