নিখোঁজের একদিন পর খালের পানিতে ভেসে উঠলো শিশুর মরদেহ

মাদারীপুর প্রতিনিধি
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০৯আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০৯
ওয়ালিদ হাসান

মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার খালের পানিতে ডুবে নিখোঁজ হওয়ার একদিন পর শিশু ওয়ালিদ হাসানের (৩) মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকালে শিশুর মরদেহ খালের পানিতে ভেসে ওঠে। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করেন।

ওয়ালিদ উপজেলার চর-ফতেহ বাহাদুর এলাকার জুয়েল ব্যাপারীর ছেলে।

এলাকাবাসী জানান, সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকাল আনুমানিক ৫টার দিকে খালের ঘাটে খেলতে গিয়ে নিখোঁজ হয় ওয়ালিদ। স্থানীয়রা রাত ৮টা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাননি। পরে বিষয়টি কালকিনি ফায়ার সার্ভিসকে জানানো হলে উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। মাদারীপুর থেকে বিশেষ ডুবুরিদল এনে খালে তল্লাশি চালানো হয় তারাও খুঁজে পায়নি। মঙ্গলবার সকালে শিশুর মরদেহ খালের পানিতে ভেসে ওঠে। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করেন।

কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘পরিবারের সদস্যরা মরদেহ শনাক্ত করেন। আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
পানিতে ডুবে মৃত্যু
