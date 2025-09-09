X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ

ফরিদপুর প্রতিনিধি
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:১৮আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:১৮
মহাসড়কে দীর্ঘ যানজট

ফরিদপুর-৪ আসনের ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়ন কেটে ফরিদপুর-২ আসনে যুক্ত করার প্রতিবাদে আবারও ভাঙ্গায় মহাসড়ক অবরোধ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল সোয়া ৮টা থেকে শুরু হওয়া এই অবরোধে ঢাকা-খুলনা ও ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে ঢাকার সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার সড়ক যোগাযোগ কার্যত বন্ধ হয়ে পড়েছে।

অবরোধকারীরা ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের হামিরদী ইউনিয়নের পুকুরিয়া, মাধবপুর বাসস্ট্যান্ড এবং ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের মুনসুরাবাদ বাসস্ট্যান্ড ও আলগী ইউনিয়নের সুয়াদী এলাকায় অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছেন। তারা টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে, বাঁশ ও কাঠ ফেলে, এমনকি ঘুমানোর চৌকি ফেলে রাস্তায় অবরোধ গড়ে তোলেন।

এর ফলে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের তালমার মোড় থেকে পুকুরিয়া ১২ কিলোমিটার ও ভাঙ্গা দক্ষিণ পাড় থেকে টেকেরহাটের দিকে তিন কিলোমিটার এবং ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের মিলিগ্রাম থেকে ভাঙ্গা ছয় কিলোমিটার ও সুয়াদী থেকে জয় বাংলা মোড়ের দিকে কমপক্ষে দুই কিলোমিটার যানজট সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে কমপক্ষে ১৫ ও ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে কমপক্ষে আট কিলোমিটার এলাকায় দীর্ঘ যানজটে শত শত যাত্রীবাহী বাস, ট্রাক ও ব্যক্তিগত গাড়ি আটকা পড়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন হাজারো যাত্রী।

ফরিদপুর শহর থেকে বাসে করে ভাঙ্গার দিকে যাচ্ছিলেন শারমিন আক্তার নামে এক নারী। তিনি ভাঙ্গার পুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি বলেন, ফরিদপুর শহর থেকে ভাঙ্গায় যাওয়ার পথে আমাকে তালমার মোড়ে নামিয়ে দেয় বাস। সামনে আবার অবরোধ করে রাখা হয়েছে। এ জন্য হেঁটে স্কুলের দিকে রওনা হয়েছি। জানি না কখন পৌঁছাতে পারবো। তবে ভাঙ্গাবাসীর যৌক্তিক দাবিকে আমরা সমর্থন করি।

এ সময় ভাঙ্গা থানার পুলিশ ও হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়। তবে বিপুলসংখ্যক অবরোধকারীর কারণে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। জরুরি কিছু যানবাহন ছাড়া সব যান আটকা পড়ে।

ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ওসি রোকিবুজ্জামান বলেন, মহাসড়ক সবদিক দিয়ে আটকে ফেলায় চারদিকেই যানজট হয়েছে। সড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে রাখায় আমাদের পুলিশের গাড়িও মুভ করতে ঝামেলা হচ্ছে। আমরা মহাসড়ক ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি। তবে অবরোধকারীদের বুঝিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না।

উল্লেখ্য, গত ৪ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত গেজেটে ফরিদপুর-৪ আসনের ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে কেটে নগরকান্দা ও সালথা নিয়ে গঠিত ফরিদপুর-২ আসনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

/এফআর/
বিষয়:
মহাসড়কযানজট
সম্পর্কিত
গাজীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ
আসন বিন্যাসের প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ
ফরিদপুরে আসন বিন্যাসের প্রতিবাদে দুই মহাসড়ক অবরোধ
সর্বশেষ খবর
রাজধানীর বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি
রাজধানীর বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি
ডাকসু নির্বাচন ঘিরে হাসিনাকে ফারুকীর কটাক্ষ
ডাকসু নির্বাচন ঘিরে হাসিনাকে ফারুকীর কটাক্ষ
এবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে সময় নেবেন মেসি
এবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে সময় নেবেন মেসি
পাবনা-১ আসনের সীমানা পুনর্বহালের দাবিতে ইসির সামনে মানববন্ধন
পাবনা-১ আসনের সীমানা পুনর্বহালের দাবিতে ইসির সামনে মানববন্ধন
সর্বাধিক পঠিত
‘প্রয়োজন ৩০ বিলিয়ন ডলার, আইএমএফ থেকে এক-দেড় বিলিয়ন আনতেই হিমশিম’
‘প্রয়োজন ৩০ বিলিয়ন ডলার, আইএমএফ থেকে এক-দেড় বিলিয়ন আনতেই হিমশিম’
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
কুবি শিক্ষার্থী ও মায়ের লাশ উদ্ধার, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেলো
কুবি শিক্ষার্থী ও মায়ের লাশ উদ্ধার, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেলো
গোয়ালন্দের অধিকাংশ মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন গ্রেফতার আতঙ্কে আত্মগোপনে
গোয়ালন্দের অধিকাংশ মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন গ্রেফতার আতঙ্কে আত্মগোপনে
‘তারা ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে হলেও চাইবে আমি মনোনয়ন না পাই’
‘তারা ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে হলেও চাইবে আমি মনোনয়ন না পাই’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media