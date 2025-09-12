X
শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গোয়ালন্দ ঘাট থানার ওসিকে বদলি

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২২আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২২
বদলি হওয়া ওসি রাকিবুল ইসলাম

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ ঘাট থানার ওসি মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলামকে বদলি করা হয়েছে। শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাজবাড়ী জেলা পুলিশ সুপার কামরুল ইসলাম এক অফিস আদেশে তাকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের অপরাধ শাখায় পরিদর্শক (ক্রাইম) হিসেবে বদলি করেন।

অন্যদিকে, একই আদেশে বালিয়াকান্দি থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুল্লাহ্ আল মামুনকে গোয়ালন্দ ঘাট থানার ওসি হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে পুলিশ পরিদর্শক মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম বলেন, এটি আমাদের নিয়মিত বদলির অংশ। আমাকে যেখানে বদলি করা হয়েছে, সেখানে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবো।

এ বিষয়ে রাজবাড়ীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) শরীফ আল রাজীব বলেন, গোয়ালন্দ থানার ওসির বদলি পুলিশের নিয়মিত কাজের একটি অংশ মাত্র। দাফতরিক কাজের স্বার্থে তাকে পুলিশ অফিসের ক্রাইম শাখায় বদলি করা হয়েছে। এটিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গুজব আমাদের নজরে এসেছে। তিনি এক বছর ধরে এ থানায় দায়িত্ব পালন করেছেন। এই বদলির সঙ্গে ৫ সেপ্টেম্বরের (নুরাল পাগলার দরবারে হামলা ও লাশ পোড়ানো) ঘটনার কোনও সম্পর্ক নেই।
 
প্রসঙ্গত, গত ৫ সেপ্টেম্বর জুমার নামাজের পর ঈমান-আকিদা রক্ষা কমিটির ব্যানারে রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে বিক্ষোভ মিছিলের পর পুলিশের ওপর হামলা ও তিনটি সরকারি গাড়ি ভাঙচুরসহ পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার দরবারে আগুন দেওয়ার পাশাপাশি ভাঙচুর চালায় বিক্ষুব্ধ জনতা। এ সময় নুরাল পাগলার ভক্তদের সঙ্গে সংঘর্ষে দুই পক্ষের শতাধিক মানুষ আহত হন। 
হামলায় নিহত হন নুরাল পাগলার ভক্ত রাসেল মোল্লা। এতে ১০ থেকে ১২ জন পুলিশ সদস্য আহত হন। পরে নুরাল পাগলার লাশটি কবর থেকে তুলে পুড়িয়ে দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা।

পুলিশের ওপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় শুক্রবার রাতেই গোয়ালন্দ ঘাট থানার এসআই সেলিম মোল্লা বাদী হয়ে অজ্ঞাত ৩ থেকে সাড়ে ৩ জনকে আসামি করে গোয়ালন্দ ঘাট থানায় মামলা করেন। এ মামলায় এখন পর্যন্ত ১৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অন্যদিকে, নুরাল পাগলার দরবারে হামলায় ভক্ত রাসেল মোল্লা নিহতের ঘটনায় সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাতে গোয়ালন্দ ঘাট থানায় অজ্ঞাত সাড়ে ৩ থেকে ৪ হাজার জনকে আসামি করে মামলা করেন তার বাবা আজাদ মোল্লা। মামলায় হত্যাসহ অগ্নিসংযোগ, লাশ পোড়ানো, ক্ষতিসাধন, চুরি ও জখমের অভিযোগ আনা হয়। এ মামলায় এখন পর্যন্ত ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

/এফআর/
বিষয়:
বদলি
সম্পর্কিত
বদলি করা হলো ইসির ৪৯ নির্বাচন কর্মকর্তাকে
হাটহাজারী থানায় নতুন ওসি
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
সর্বশেষ খবর
নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আজই শপথ নিতে পারেন সুশীলা কার্কি
নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আজই শপথ নিতে পারেন সুশীলা কার্কি
অমানবিক পরিশ্রম করতে হচ্ছে, এ কষ্ট ইতিহাস হয়ে থাকবে: জাবি উপাচার্য
অমানবিক পরিশ্রম করতে হচ্ছে, এ কষ্ট ইতিহাস হয়ে থাকবে: জাবি উপাচার্য
মিরপুরে মিছিল: আ. লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের ৬ নেতাকর্মী রিমান্ডে
মিরপুরে মিছিল: আ. লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের ৬ নেতাকর্মী রিমান্ডে
চার্লি কার্কের হত্যাকারী এখনও পলাতক, তৃতীয় দিনেও চলছে অভিযান
চার্লি কার্কের হত্যাকারী এখনও পলাতক, তৃতীয় দিনেও চলছে অভিযান
সর্বাধিক পঠিত
আশরাফুল আউট, বুলবুল ইন!
আশরাফুল আউট, বুলবুল ইন!
এপিবিএন অধিনায়কের প্রত্যাহার চাওয়া নিয়ে তোলপাড়
এপিবিএন অধিনায়কের প্রত্যাহার চাওয়া নিয়ে তোলপাড়
জাকসুর ভোট গণনার সময় অসুস্থ হয়ে শিক্ষিকার মৃত্যু
জাকসুর ভোট গণনার সময় অসুস্থ হয়ে শিক্ষিকার মৃত্যু
শাহজাহানপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ ২
শাহজাহানপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ ২
সচিব পদমর্যাদার সাবেক ১২ কর্মকর্তাকে দুদকে তলব
সচিব পদমর্যাদার সাবেক ১২ কর্মকর্তাকে দুদকে তলব
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media