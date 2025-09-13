X
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
জাবির কোন হলে ভিপি ও জিএস কে হলেন

জাবি প্রতিনিধি
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৪৯আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৫৩
চলছে ভোট ঘোষণা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে চলছে হল সংসদ ও কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের ফল ঘোষণা। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৫টা ৪০ মিনিটে ফল ঘোষণা শুরু হয়।

প্রথমে হল সংসদের ভোট গণানা চলছে। কোন হলে কে নির্বাচিত হয়েছেন তা ঘোষণা করছেন কেন্দ্র প্রধান কিংবা রিটার্নিং কর্মকর্তারা...

আল বেরুনী হলে ভিপি নির্বাচিত হয়েছেন রিফাত আহমেদ শাকিল ও জিএস পদে জয় পেয়েছেন মুনতাসির বিল্লাহ খান।

নবাব জয়জুন্নেসা হলে ভিপি পদে বুবলি আহমেদ (মার্কেটিং, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়) ও জিএস সুমাইয়া খানম জয় পেয়েছেন।

জাহানারা ইমাম হলে ভিপি নির্বাচিত হয়েছেন মাহমুদা খাতুন (গণিত) ও জিএস পদে রিজওয়ানা বুশরা (পাবলিক হেলথ) জয়লাভ করেছেন।

১০ নং ছাত্র হল (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব) ভিপি পদে আসিফ মিয়া (সরকার ও রাজনীতি) ও জিএস মেহেদী হাসান (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) জয়লাভ করেছেন।

আপডেট চলছে...

/এফআর/
সাভারজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু
