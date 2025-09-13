X
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
প্রতিটা শিক্ষার্থী এই ক্যাম্পাসে স্বাধীনভাবে চলাচল করবে: জিএস মাজহারুল

জাবি প্রতিনিধি
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫১আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫১
জাকসুর নবনির্বাচিত জিএস মাজহারুল ইসলাম

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জাকসু) নবনির্বাচিত জিএস মাজহারুল ইসলাম বলেছেন, প্রথমে মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষক, কর্মচারীদের ধন্যবাদ দিতে চাই, যারা দীর্ঘদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এই জাকসু নির্বাচনের পেছনে। শিক্ষার্থীদের প্রতি আমরা দায়বদ্ধ, যাদের ভোটে আমি এবং আমাদের প্যানেল নির্বাচিত হয়েছে। 

তিনি বলেন, শুক্রবার দায়িত্ব পালন করতে এসে যিনি আমাদের থেকে বিদায় হয়ে গেছেন, তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আমি বলতে চাই, জাহাঙ্গীরনগরের প্রতিটা শিক্ষার্থী এই ক্যাম্পাসে স্বাধীনভাবে চলাচল করবে। শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করে যাওয়াই আমাদের প্রধান অঙ্গীকার। শিক্ষার্থীদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আমরা কাজ করার পাশাপাশি আমাদের দেয়া ইশতেহারগুলো পূরণ করবো ইনশাআল্লাহ।

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) ফল ঘোষণার পর জয়ের প্রতিক্রিয়ায় বাংলা ট্রিবিউনকে তিনি এ কথা বলেন।

উল্লেখ্য ৩৩৩৪ ভোট পেয়ে জাকসুর ভিপি নির্বাচিত হয়েছেন স্বতন্ত্র প্যানেলের আব্দুর রশিদ জিতু। শিবির প্যানেলের মাজহারুল ইসলাম ৩৯৩০ ভোট পেয়ে জিএস নির্বাচিত হয়েছেন। মোট ২৫ পদের ২০টিতেই শিবির প্যানেলের প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন।

/এফআর/
বিষয়:
সাভারজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু
