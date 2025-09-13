X
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জাকসু নির্বাচনে স্বামী-স্ত্রীর বাজিমাত

জাবি প্রতিনিধি
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:০৬আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:০৬
জাকসু নির্বাচনে জয়লাভ করা স্বামী-স্ত্রী

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল থেকে দুই পদে বিজয়ী হয়ে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন হাফেজ তারিকুল ইসলাম ও নিগার সুলতানা দম্পতি। তারা দুই জনই ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল থেকে নির্বাচন করেছিলেন।

বৃহস্পতিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করেন জাকসু প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. মনিরুজ্জামান।

ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, নিগার সুলতানা সহ-সমাজসেবা ও মানবসেবা উন্নয়ন সম্পাদক (ছাত্রী) পদে ২৫৬৬ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। আর কার্যকরী সদস্য পদে ১৭৪৬ ভোট পেয়ে জয় লাভ করেছেন তারিকুল ইসলাম।

হাফেজ তারিকুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের ৪৯তম ব্যাচের (সেশন ২০১৯-২০) মাস্টার্সের শিক্ষার্থী এবং নিগার সুলতানা ফার্মেসি বিভাগের ৫০তম ব্যাচের (সেশন ২০২০-২১) চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী। তরিকুল ইসলাম বর্তমান জাবি শাখা শিবিরের সমাজসেবা সম্পাদক হিসেবে কাজ করছেন অন্যদিকে নিগার সুলতানা কোরআন অ্যান্ড কালচারাল স্ট্যাডি ক্লাবের কো-হেড হিসেবে বর্তমানে কর্তব্যরত আছেন।

/এফআর/
বিষয়:
জাবিসাভারজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু
সম্পর্কিত
প্রতিটা শিক্ষার্থী এই ক্যাম্পাসে স্বাধীনভাবে চলাচল করবে: জিএস মাজহারুল
প্রতিটা শিক্ষার্থীকে পাশে নিয়ে এগোতে চাই: নবনির্বাচিত জাকসু ভিপি
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
সর্বশেষ খবর
দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান হচ্ছে: গয়েশ্বর রায়
দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান হচ্ছে: গয়েশ্বর রায়
শুধু উচ্চকক্ষে পিআরের পক্ষে এনসিপি
শুধু উচ্চকক্ষে পিআরের পক্ষে এনসিপি
পাবনায় রবিবার সকাল সন্ধ্যা হরতাল ঘোষণা
পাবনায় রবিবার সকাল সন্ধ্যা হরতাল ঘোষণা
এখনই যুগপৎ আন্দোলনে যাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়নি এবি পার্টি
এখনই যুগপৎ আন্দোলনে যাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়নি এবি পার্টি
সর্বাধিক পঠিত
দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....
দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ‘বিড়ম্বনা’
বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ‘বিড়ম্বনা’
উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরেও মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ
উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরেও মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ
জাকসুর ফল ঘোষণা, হল সংসদে শীর্ষ পদে জিতলেন যারা
জাকসুর ফল ঘোষণা, হল সংসদে শীর্ষ পদে জিতলেন যারা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media