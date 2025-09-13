জাকসু নির্বাচনে স্বামী-স্ত্রীর বাজিমাত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল থেকে দুই পদে বিজয়ী হয়ে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন হাফেজ তারিকুল ইসলাম ও নিগার সুলতানা দম্পতি। তারা দুই জনই ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল থেকে নির্বাচন করেছিলেন।
বৃহস্পতিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করেন জাকসু প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. মনিরুজ্জামান।
ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, নিগার সুলতানা সহ-সমাজসেবা ও মানবসেবা উন্নয়ন সম্পাদক (ছাত্রী) পদে ২৫৬৬ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। আর কার্যকরী সদস্য পদে ১৭৪৬ ভোট পেয়ে জয় লাভ করেছেন তারিকুল ইসলাম।
হাফেজ তারিকুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের ৪৯তম ব্যাচের (সেশন ২০১৯-২০) মাস্টার্সের শিক্ষার্থী এবং নিগার সুলতানা ফার্মেসি বিভাগের ৫০তম ব্যাচের (সেশন ২০২০-২১) চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী। তরিকুল ইসলাম বর্তমান জাবি শাখা শিবিরের সমাজসেবা সম্পাদক হিসেবে কাজ করছেন অন্যদিকে নিগার সুলতানা কোরআন অ্যান্ড কালচারাল স্ট্যাডি ক্লাবের কো-হেড হিসেবে বর্তমানে কর্তব্যরত আছেন।