X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভাঙ্গায় সহিংসতা: এবার উপজেলা প্রশাসনের মামলার প্রধান আসামি নিক্সন চৌধুরী

ফরিদপুর প্রতিনিধি
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫১আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫১
মজিবুর রহমান নিক্সন চৌধুরী

ফরিদপুর-৪ আসনের ভাঙ্গা উপজেলার দুটি ইউনিয়নকে ফরিদপুর-২ সংসদীয় আসনে জুড়ে দেওয়ার প্রতিবাদে ভাঙ্গা উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স, থানা ও হাইওয়ে থানাসহ বিভিন্ন সরকারি স্থাপনায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় আরেকটি মামলা হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে করা এবারের মামলাতেও ফরিদপুর-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মজিবুর রহমান নিক্সন চৌধুরীকে প্রধান আসামি করা হয়েছে।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর ভাঙ্গা উপজেলার সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর সৌমেন্দ্র নাথ সরকার মামলাটি করেন। রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) বিষয়টি জানিয়েছে পুলিশ। মামলায় নিক্সন চৌধুরীসহ ২৭ জনকে এজাহারনামীয় আসামি করা হয়েছে। এর মধ্যে ২ নম্বর আসামি হামিরদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. খোকন মিয়া। ৩ নম্বর আসামি করা হয়েছে শিবচর উপজেলার চর দত্তপাড়া মহল্লার মনির চৌধুরীকে। মনির চৌধুরী মাদারীপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি এবং মাদারীপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান। তিনি নিক্সন চৌধুরীর চাচাতো ভাই। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও অনেককে আসামি করা হয়।

মামলায় সরকারি স্থাপনায় ভাঙচুরের পাশাপাশি সম্পদ লুটেরও অভিযোগ আনা হয়েছে। মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেখানো হয়েছে অন্তত এক কোটি টাকা। হামলাকারীরা উপজেলা নির্বাচন কার্যালয়ের সামনে বিভিন্ন নথিপত্র, কম্পিউটারসামগ্রীসহ মোটরসাইকেল আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে বলেও অভিযোগ আনা হয়।

ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন বলেন, ‌‘গত সোমবারের সহিংস ঘটনায় ভাঙ্গা থানায় এ নিয়ে তিনটি মামলা হলো। নতুন করে হওয়া মামলার আসামিদের গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান শুরু হয়েছে।’

এর আগে গত মঙ্গলবার ভাঙ্গা থানা পুলিশ এবং বৃহস্পতিবার ভাঙ্গার হাইওয়ে থানা মামলা করে। এ ছাড়া ওই সহিংস ঘটনার আগের দিন গত রবিবার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নের দুই চেয়ারম্যানসহ মোট ৯০ জনের নাম উল্লেখ করে দ্রুত বিচার আইনে একটি মামলা করে ভাঙ্গা থানা পুলিশ। মামলাটির আগের দিন আটক আলগীর ইউপি চেয়ারম্যান ম ম সিদ্দিককে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

/এএম/
বিষয়:
মামলা
সম্পর্কিত
‘আওয়ামী লীগ ধরলেই পুরস্কারের’ বিষয়ে যা জানালো ডিএমপি
সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় জাপানি হান্নান কারাগারে
শেয়ারবাজারে কারসাজি: সাকিবসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন পেছালো
সর্বশেষ খবর
মহানববি (সা.) মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অগ্রপথিক: ধর্ম উপদেষ্টা
মহানববি (সা.) মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অগ্রপথিক: ধর্ম উপদেষ্টা
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জহুরুল ইসলামকে চাকরি থেকে অপসারণ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জহুরুল ইসলামকে চাকরি থেকে অপসারণ
পশ্চিমাদের স্বীকৃতিতে ফিলিস্তিনের বাস্তবতা বদলাবে?
পশ্চিমাদের স্বীকৃতিতে ফিলিস্তিনের বাস্তবতা বদলাবে?
নির্বাচনি প্রস্তুতি সম্পন্ন হলেও অপ্রস্তুত রাকসু ভবন
নির্বাচনি প্রস্তুতি সম্পন্ন হলেও অপ্রস্তুত রাকসু ভবন
সর্বাধিক পঠিত
আমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ক্ষমা চাইলেন ইসলামি বক্তাআমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার
একীভূত হওয়ার আলোচনায় এনসিপি ও গণঅধিকার পরিষদ
একীভূত হওয়ার আলোচনায় এনসিপি ও গণঅধিকার পরিষদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media