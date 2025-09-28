টাঙ্গাইলে পাইপ ফেটে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ, মানুষের ভোগান্তি

টাঙ্গাইলে তিতাস গ্যাসের সঞ্চালন লাইনের মূল পাইপ ফেটে গেছে। রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সদর উপজেলার শিবপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় সাড়ে ১২ হাজার গ্রাহক ও ১৫টি গ্যাস স্টেশনে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। ফলে ভোগান্তিতে পড়েছেন এসব গ্রাহক।
এদিকে গ্যাস পাইপের ওপর পল্লী বিদ্যুতের খুঁটি থাকায় টাঙ্গাইল সদর, নাগরপুর ও দেলদুয়ার উপজেলার প্রায় দুই লাখ গ্রাহকের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। বিদ্যুৎ স্বাভাবিক করতে শ্রমিকরা কাজ করছেন।
টাঙ্গাইল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জেনারেল ম্যানেজার প্রকৌশলী মো. ছানোয়ার হোসেন বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে বলেন, ‘গ্যাস লাইনের ওপর বিদ্যুতের খুঁটি ছিল। দুর্ঘটনার পরপরই খুঁটি সরানোর কাজ শুরু হয়েছে। এখনও কাজ চলমান রয়েছে। এ ঘটনায় তিন উপজেলার প্রায় দুই লাখ গ্রাহক বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রয়েছেন।’
টাঙ্গাইল তিতাস গ্যাস অফিসের সহকারী প্রকৌশলী রমজান আলী মুন্না বলেন, ‘সকাল সাড়ে ৮টার দিকে তিতাস গ্যাসের সঞ্চালন লাইনের মূল পাইপ ফেটে যায়। এতে প্রায় সাড়ে ১২ হাজার আবাসিক গ্রাহক ও ৫০টির মতো সিএনজি স্টেশন বন্ধ রয়েছে।’