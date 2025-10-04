X
শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মা ইলিশ রক্ষায় পদ্মায় অভিযান, নৌকা-জাল জব্দ

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:০৯আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:০৯
অভিযানে জব্দকৃত জাল ও ট্রলার

মা ইলিশ রক্ষায় সরকারঘোষিত নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার পদ্মা নদীতে শনিবার সকালেই অভিযান পরিচালনা করেছে প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্টরা।

শনিবার (৪ অক্টোবর) সকাল ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত উপজেলা ট্রাস্কফোর্স গোয়ালন্দের আয়োজনে দৌলতদিয়া ৬ নম্বর ফেরিঘাট থেকে শুরু করে, চর কর্ণেশন, চর মজলিসপুর, ধোলাইয়ের চর, কলাবাগান চ্যানেলসহ পদ্মা নদীর বিভিন্ন স্থানে ইঞ্জিনচালিত ট্রলার নিয়ে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

সরেজমিন অভিযানে নিষেধাজ্ঞার প্রথম দিনে পদ্মা নদীতে কোনও জেলে দেখা যায়নি। তবে নদীপাড়ে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে অসাধু কিছু জেলে জাল রেখেছিল। প্রশাসনের ট্রলার দেখে তারা নদীর সরু গলিতে তাদের মাছধরা ট্রলার নিয়ে চলে যায়। এর মধ্যেই একটি মাছধরা ট্রলার ফেলে ২-৩ জন জেলে দৌড়ে পালায়। পরে সেই ট্রলার ও জাল জব্দ করেন গোয়ালন্দ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. নাহিদুর রহমান। 

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম পাইলট, মা ইলিশ রক্ষায় কোস্টগার্ডের দায়িত্বে থাকা পেটি অফিসার শাহিন আলম, দৌলতদিয়া নৌপুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) মেহেদী হাসান অপূর্বসহ পুলিশ ও কোস্টগার্ডের দল।

এ বিষয়ে ইউএনও মো. নাহিদুর রহমান বলেন, ‘মা ইলিশ রক্ষায় জেলা প্রশাসকের নির্দেশে কঠোর অবস্থানে থেকে অভিযান চলছে এবং এ অভিযান প্রতিদিনই পরিচালনা করা হবে। এ সময় নদীতে থাকা জেলেদের আটকসহ জাল ও অন্যান্য সামগ্রী জব্দ এবং আটকৃতদের মৎস্য আইন অনুযায়ী বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হবে। সরকারঘোষিত নিষিদ্ধ সময় পর্যন্ত অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আজ নদী থেকে আনুমানিক ৫০০ মিটার কারেন্ট জাল, মাছ শিকারে ব্যবহৃত একটি ট্রলার ও দেড় কেজি ইলিশ জব্দ করা হয়েছে। জব্দকৃত জাল ফেরিঘাটে এনে পুড়িয়ে মাছগুলো নদীর তীরবর্তী অসহায় মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয় এবং নৌকাটি নৌপুলিশের হেফাজতে রাখা হয়।’

ইউএনও বলেন, ‘গত বছরের তুলনায় এবারের অভিযান আরও জোরালো করা হবে। যাতে কেউ পদ্মা নদী থেকে নিষিদ্ধ সময়ে মা ইলিশ ধরতে না পারে।’ প্রশাসনের পাশাপাশি সচেতন নাগরিকদের সজাগ থাকার আহ্বান জানান তিনি।

/কেএইচটি/
বিষয়:
পদ্মাইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞা
সম্পর্কিত
মা ইলিশ রক্ষায় ড্রোন দিয়ে নদীতে নজরদারি
নিষেধাজ্ঞার আগের রাতে ফরিদপুরে ইলিশের মেলা, ক্রেতাদের ঢল
আজ মধ্যরাত থেকে ২২ দিন ইলিশ ধরা বন্ধ থাকবে
সর্বশেষ খবর
ডিজিএফআইয়ের লোগোর সঙ্গে মিল থাকায় শাপলা না দেওয়া বৈষম্যমূলক: এনসিপি
ডিজিএফআইয়ের লোগোর সঙ্গে মিল থাকায় শাপলা না দেওয়া বৈষম্যমূলক: এনসিপি
জাপানের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথে সানায়ে তাকাইচি
জাপানের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথে সানায়ে তাকাইচি
মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে দেশের কোথাও কোথাও বৃষ্টি হতে পারে
মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে দেশের কোথাও কোথাও বৃষ্টি হতে পারে
ইসলামী ব্যাংকের চাকরিচ্যুতদের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ
ইসলামী ব্যাংকের চাকরিচ্যুতদের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ
সর্বাধিক পঠিত
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
রোমাঞ্চকর ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ
রোমাঞ্চকর ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তিন জনের মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তিন জনের মরদেহ উদ্ধার
৪১ শতাংশ ট্যারিফের ধাক্কা, পোশাক খাতে কী প্রভাব পড়বে
৪১ শতাংশ ট্যারিফের ধাক্কা, পোশাক খাতে কী প্রভাব পড়বে
পাকিস্তানকে মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার হুমকি ভারতীয় সেনাপ্রধানের
পাকিস্তানকে মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার হুমকি ভারতীয় সেনাপ্রধানের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media