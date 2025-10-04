X
শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গাজীপুরে অস্ত্র-গুলিসহ গ্রেফতার ৫

গাজীপুর প্রতিনিধি
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২২আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২২
গাজীপুরে অভিযান চালিয়ে অস্ত্রসহ পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ

গাজীপুরে অভিযান চালিয়ে অস্ত্রসহ পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। তাদের কাছ থেকে একটি পিস্তল, তিন রাউন্ড গুলি ভর্তি একটি ম্যাগাজিন ও একটি খালি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়। শনিবার (০৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক হাসমত উল্লাহ বিষয়টি জানিয়েছেন।

এর আগে ২ অক্টোবর জয়দেবপুর, শ্রীপুর এবং ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার একাধিক স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। শনিবার দুপুরে তাদের বিরুদ্ধে শ্রীপুর থানায় অস্ত্র আইনে মামলা দিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন- শ্রীপুর উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের টেপিরবাড়ী এলাকার ইমরান হোসেন (২২), জয়দেবপুর থানার ভবানীপুর এলাকার আশিকুল ইসলাম (১৯), গাজীপুর মহানগর সদর থানার দক্ষিণপাড়া এলাকার মেহেদী হাসান ইমন (২৩), তেলিহাটি ইউনিয়নের মুলাইদ গ্রামের শাহরিয়ার রহমান সাদাফ (২২) এবং কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার নতুন বাজার এলাকার মোজাম্মেল হাসান রোমান (২২)।

ডিবির পরিদর্শক হাসমত উল্লাহ বলেন, ‘২ অক্টোবর রাতে ভবানীপুর বাজারে অভিযান চালিয়ে ইমরান হোসেন, আশিকুল ইসলাম এবং মেহেদী হাসানকে গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে জানান, তাদের কাছে থাকা অস্ত্র ও গুলি বিশেষ কাজের কথা বলে শাহরিয়ার রহমান ও মোজাম্মেল হক নিয়ে গেছেন। তাদের তথ্যের ভিত্তিতে ভালুকার গোলাম রব্বানীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে শাহরিয়ার ও মোজাম্মেলকে গ্রেফতার করা হয়। পরে শাহরিয়ার জানান, অস্ত্র ও গুলি শ্রীপুর উপজেলার কাওরাইদ বাজার এলাকায় তার খালু আব্দুল খালেকের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছেন। ৩ অক্টোবর দুপুরে কাওরাইদ বাজারে তার খালুর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে একটি পিস্তল, তিন রাউন্ড গুলিভর্তি একটি ম্যাগাজিন এবং একটি খালি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়। এসব অস্ত্র ও গুলির বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি তারা।’

তিনি আরও বলেন, ‘গাজীপুরের বিভিন্ন থানায় মেহেদীর বিরুদ্ধে তিনটি এবং ইমরানের বিরুদ্ধে সাতটি মামলা রয়েছে। তারা সংঘবদ্ধভাবে অবৈধ অস্ত্র ব্যবহার করে এলাকায় প্রভাব বিস্তার, মাদক ব্যবসা, চাঁদাবাজি, জোরপূর্বক অবৈধভাবে জমি দখল, খুন-জখমের হুমকিসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে আসছিলেন।’

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহম্মদ আব্দুল বারিক বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‌‘গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দিয়ে শনিবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’

/এএম/
বিষয়:
গ্রেফতারগুলিমামলাউদ্ধারঅস্ত্র
সম্পর্কিত
আ.লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সহ-সম্পাদক আহসান হাবিব গ্রেফতার
নারী সাংবাদিককে লাঞ্ছিত: গাইবান্ধায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের ২ কর্মকর্তার গ্রেফতার দাবি
বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে কৃষককে হত্যার অভিযোগ, প্রতিবাদে বিক্ষোভ
সর্বশেষ খবর
রাকসু নির্বাচনে প্রচারণার সময়সীমা বাড়লো
রাকসু নির্বাচনে প্রচারণার সময়সীমা বাড়লো
ইউক্রেনের রেলস্টেশনে রুশ হামলা, একজন নিহত
ইউক্রেনের রেলস্টেশনে রুশ হামলা, একজন নিহত
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধের শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে: প্রধান উপদেষ্টা
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধের শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে: প্রধান উপদেষ্টা
কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর, চীন ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের শুভেচ্ছা বিনিময়
কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর, চীন ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের শুভেচ্ছা বিনিময়
সর্বাধিক পঠিত
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
পাবনা-ঢাকা সরাসরি ট্রেন চলাচল শিগগিরই শুরু: রেল সচিব
পাবনা-ঢাকা সরাসরি ট্রেন চলাচল শিগগিরই শুরু: রেল সচিব
৪১ শতাংশ ট্যারিফের ধাক্কা, পোশাক খাতে কী প্রভাব পড়বে
৪১ শতাংশ ট্যারিফের ধাক্কা, পোশাক খাতে কী প্রভাব পড়বে
হালট্রিপ কেলেঙ্কারির অন্যতম হোতা তাজবীর হাসান গ্রেফতার
হালট্রিপ কেলেঙ্কারির অন্যতম হোতা তাজবীর হাসান গ্রেফতার
অনির্দিষ্টকালের অনশনে বসেছেন গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার আরোহীরা
অনির্দিষ্টকালের অনশনে বসেছেন গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার আরোহীরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media