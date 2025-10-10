গাজীপুরে পুলিশের কাছ থেকে আসামি ছিনতাই মামলায় ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ লিটন গ্রেফতার

পুলিশের কাছ থেকে আসামি ছিনতাই মামলার আসামি জহিরুল ইসলাম লিটনকে (৪৫) দেড় মাস পর গ্রেফতার করেছেন র্যাব-১, গাজীপুর পোড়াবাড়ী ক্যাম্পের সদস্যরা। র্যাব-১ গাজীপুর পোড়াবাড়ী ক্যাম্পের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট নাফিজ বিন জামাল বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) রাত ৯টায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এদিন বিকাল সাড়ে ৪টায় গাজীপুর মহানগরীর বিলাসপুর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
জহিরুল ইসলাম লিটন শ্রীপুর উপজেলার বরমী ইউনিয়নের কায়েতপাড়া গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে। তিনি গাজীপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য। তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী, চাঁদা দাবি, এবং অস্ত্র আইনে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে বলে র্যাব জানায়।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, ‘রাত ১০টার দিকে র্যাব সদস্যরা আসামি জহিরুল ইসলাম লিটনকে থানায় সোপর্দ করেন। আজ শুক্রবার (১০ অক্টোবর) তাকে গাজীপুর আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে।’
গাজীপুর পোড়াবাড়ী ক্যাম্পের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট নাফিজ বিন জামাল জানান, গ্রেফতারকৃত আসামি জহিরুল ইসলাম লিটন শ্রীপুর উপজেলার বরমী ইউনিয়নের বরামা চৌরাস্তার চিহ্নিত সন্ত্রাসী। গত ৫ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ১১টায় বরমীর কায়েতপাড়া এলাকায় চাঁদাবাজিসহ ত্রাসের রাজত্ব বজায় রাখতে ৪ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়ে সাধারণ জনগণের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। তার এসব কর্মকাণ্ডে স্থানীয় বাসিন্দা ও এলাকাবাসী ওই দিন রাতেই শ্রীপুর-বরমী সড়কের বরামা চৌরাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এ সময় তারা শীর্ষ সন্ত্রাসী জহিরুল ইসলাম লিটনকে গ্রেফতারের দাবি জানায়।
তিনি আরও জানান, গত ২৮ আগস্ট রাত ৮টায় চাঁদা আদায়কালে স্থানীয় জনগণ চিহ্নিত চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসী শেখ মামুন আল মুজাহিদ সুমনকে (৩৫) গণপিটুনি দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সুমনকে গ্রেফতার করে চিকিৎসার জন্য শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসার পথে জহিরুল ইসলাম লিটন ২০-৩০টি মোটরসাইকেলে করে তার সহযোগী ৪০-৪৫ জন সন্ত্রাসীকে নিয়ে পুলিশের গাড়ি ব্যারিকেড দেয়। এ সময় তার লোকজন পুলিশের ওপর হামলা করে সন্ত্রাসী শেখ মামুন আল মুজাহিদ সুমনকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।
এ ঘটনায় শ্রীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রেজাউল করিম বাদী হয়ে শ্রীপুর থানায় মামলা দায়ের করেন। র্যাব ঘটনাটি আমলে নিয়ে ছায়াতদন্ত শুরু করে এবং আসামিদের গ্রেফতারে গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করে। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে র্যাব জানতে পারে শীর্ষ সন্ত্রাসী জহিরুল ইসলাম লিটন গাজীপুর মহানগরীর বিলাসপুর এলাকায় আত্মগোপনে আছে। এমন সংবাদের র্যাব-১ গাজীপুর পোড়াবাড়ী ক্যাম্পের সদস্যরা বিলাসপুর এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে আসামি জহিরুল ইসলাম লিটনকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে আইনিব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শ্রীপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।