X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা বাকপ্রতিবন্ধী তরুণী, বিএনপি নেতা গ্রেফতার

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ০০:০১আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ০০:০১
গ্রেফতার ইসমাইল হোসেন

টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে ধর্ষণের শিকার হয়ে বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী এক তরুণী (১৯) অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় ইসমাইল হোসেন (৫৫) নামে এক বিএনপি নেতাকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব। 

সোমবার (১৩ অক্টোবর) বিকালে দেলদুয়ার থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। রাত ৮টার দিকে র‌্যাব-১৪-সিপিসি-৩-এর কোম্পানি কমান্ডার মেজর কাউছার বাঁধন নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।

গ্রেফতার ইসমাইল হোসেন কালিহাতী উপজেলার নারান্দিয়া ইউনিয়নের আব্দুল হামিদের ছেলে। তিনি নারান্দিয়া ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক। ধর্ষণে অভিযুক্ত হওয়ায় শুক্রবার (১০ অক্টোবর) দল থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়। এরপর থেকে পলাতক ছিলেন।

র‌্যাবের কোম্পানি কমান্ডার মেজর কাউছার বাঁধন বলেন, ‘ধর্ষণের ঘটনায় ৯ অক্টোবর ভুক্তভোগীর বাবা বাদী হয়ে ইসমাইল হোসেনের বিরুদ্ধে কালিহাতী থানায় মামলা করেন। মামলার পর থেকে ইসমাইল আত্মগোপনে চলে যান। সোমবার বিকালে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে দেলদুয়ার উপজেলার ডুবাইল এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। ধর্ষণের শিকার ওই তরুণী বর্তমানে ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা। আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আসামিকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হবে।’

পুলিশ ও মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, প্রতিবন্ধী তরুণীকে গত মার্চ মাসে ভয়ভীতি দেখিয়ে ধর্ষণ করেন ইসমাইল। বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী হওয়ায় কাউকে কিছু বলতে পারেননি। পরে শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন দেখে পরিবার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারে। তারপর লিখে ঘটনার বিস্তারিত জানান তরুণী।

ভুক্তভোগীর মা-বাবা জানান, তাদের বোবা মেয়েটি এসএসসি পাস করেছে। স্বপ্ন ছিল লেখাপড়া করে বড় হওয়ার। কিন্তু ইসমাইল মেয়েটার জীবন নষ্ট হয়ে দিয়েছে। এর বিচার চান তারা।

কালিহাতী থানার ওসি মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘গতকাল রবিবার ভুক্তভোগীর মেডিক্যাল পরীক্ষা এবং আদালতে জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে। মেয়েটি ও পরিবারের নিরাপত্তায় নজর রয়েছে পুলিশের।’

/এএম/ 
বিষয়:
বিএনপিধর্ষণগ্রেফতারমামলা
সম্পর্কিত
নেত্রকোনায় কলেজছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে কবিরাজের বিরুদ্ধে মামলা
নেতাকর্মীদের চাঁদাবাজি করতে দিয়েছেন বিএনপি নেতা, ভাইরাল ভিডিওটি কি সত্য
ভারতীয় নাগরিক জগদীশ সিংকে জেল গেটে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ
সর্বশেষ খবর
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মঙ্গলবারের ডিগ্রি ও প্রফেশনাল কোর্সের পরীক্ষা স্থগিত
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মঙ্গলবারের ডিগ্রি ও প্রফেশনাল কোর্সের পরীক্ষা স্থগিত
এক মিনিট আগে বাংলাদেশের জয় আটকে দিলো জর্ডান
এক মিনিট আগে বাংলাদেশের জয় আটকে দিলো জর্ডান
বিনিয়োগ, বাণিজ্য ও প্রযুক্তিতে চীনের উত্থান: বাংলাদেশ কতটা প্রস্তুত?
বিনিয়োগ, বাণিজ্য ও প্রযুক্তিতে চীনের উত্থান: বাংলাদেশ কতটা প্রস্তুত?
সব প্রতিবেদন ‘হুবহু’ প্রকাশ, ময়মনসিংহের ১১টি সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন বাতিল
সব প্রতিবেদন ‘হুবহু’ প্রকাশ, ময়মনসিংহের ১১টি সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন বাতিল
সর্বাধিক পঠিত
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে ‘সাময়িকভাবে কারাগার’ ঘোষণা
ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে ‘সাময়িকভাবে কারাগার’ ঘোষণা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media