ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা বাকপ্রতিবন্ধী তরুণী, বিএনপি নেতা গ্রেফতার

টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে ধর্ষণের শিকার হয়ে বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী এক তরুণী (১৯) অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় ইসমাইল হোসেন (৫৫) নামে এক বিএনপি নেতাকে গ্রেফতার করেছে র্যাব।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) বিকালে দেলদুয়ার থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। রাত ৮টার দিকে র্যাব-১৪-সিপিসি-৩-এর কোম্পানি কমান্ডার মেজর কাউছার বাঁধন নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।
গ্রেফতার ইসমাইল হোসেন কালিহাতী উপজেলার নারান্দিয়া ইউনিয়নের আব্দুল হামিদের ছেলে। তিনি নারান্দিয়া ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক। ধর্ষণে অভিযুক্ত হওয়ায় শুক্রবার (১০ অক্টোবর) দল থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়। এরপর থেকে পলাতক ছিলেন।
র্যাবের কোম্পানি কমান্ডার মেজর কাউছার বাঁধন বলেন, ‘ধর্ষণের ঘটনায় ৯ অক্টোবর ভুক্তভোগীর বাবা বাদী হয়ে ইসমাইল হোসেনের বিরুদ্ধে কালিহাতী থানায় মামলা করেন। মামলার পর থেকে ইসমাইল আত্মগোপনে চলে যান। সোমবার বিকালে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে দেলদুয়ার উপজেলার ডুবাইল এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। ধর্ষণের শিকার ওই তরুণী বর্তমানে ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা। আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আসামিকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হবে।’
পুলিশ ও মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, প্রতিবন্ধী তরুণীকে গত মার্চ মাসে ভয়ভীতি দেখিয়ে ধর্ষণ করেন ইসমাইল। বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী হওয়ায় কাউকে কিছু বলতে পারেননি। পরে শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন দেখে পরিবার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারে। তারপর লিখে ঘটনার বিস্তারিত জানান তরুণী।
ভুক্তভোগীর মা-বাবা জানান, তাদের বোবা মেয়েটি এসএসসি পাস করেছে। স্বপ্ন ছিল লেখাপড়া করে বড় হওয়ার। কিন্তু ইসমাইল মেয়েটার জীবন নষ্ট হয়ে দিয়েছে। এর বিচার চান তারা।
কালিহাতী থানার ওসি মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘গতকাল রবিবার ভুক্তভোগীর মেডিক্যাল পরীক্ষা এবং আদালতে জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে। মেয়েটি ও পরিবারের নিরাপত্তায় নজর রয়েছে পুলিশের।’